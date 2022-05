Víctor Hugo Antelo y Óscar Ramírez, exjugadores de Oriente, prefirieron hablar de cumplir la norma, prepararse bien y de la conformación de los equipos antes de referirse a la altura o del gol diferencia que se tomará en cuenta a partir de los cuartos de final del torneo Apertura.

“Yo viví y jugué en La Paz y Oruro, es complicado, no hay que tapar el sol con un dedo; pero hay que ir ya que las reglas están así; lo aceptaron desde el comienzo y las normas hay que cumplirlas”, mencionó Antelo.

Ramírez está de acuerdo con que se tome en cuenta el gol diferencia, ya que citó que es una norma internacional que se aplica a nivel mundial .

“La altura no gana sola, hay herramientas que se pueden utilizar para reducir ese problema. Si vas con un plantel bien trabajado, se puede imitar lo que hicieron otros equipos y selecciones en La Paz”, dijo.

Ambos coincidieron en que los presupuestos de equipos como Bolívar y The Strongest son superiores a los de Oriente. “La gente no está de acuerdo con el gol diferencia por la calidad de equipos que existen en el momento, Oriente está en formación, clasificó cuarto y antes existía más confianza en los equipos que se tenían”, explicó Tucho. Para Ramírez, “hoy influyen los presupuestos por la inversión que hacen algunos clubes. Oriente no está en su mejor etapa, hoy está sembrado para luego cosechar”.