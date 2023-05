Estas cosas sólo pasan en Bolivia. Nos invitan a un torneo juvenil y nosotros decimos: “No, gracias”. Me sumo a las críticas. Es un despropósito y un desatino de la Federación Boliviana de Fútbol. Tenemos una dirigencia que no piensa con la cabeza, y un presidente que no ve las necesidades que tiene nuestro fútbol.

Fernando Costa ha dado su primer paso en falso. La decisión que tomó va en detrimento de su gestión. Creo que venía haciendo bien la cosas; se veía un dirigente conciliador y de decisiones acertadas, pero este bochorno despinta la imagen que tenía.

No se da cuenta hasta ahora que el fútbol boliviano no avanza ni crece porque tenemos una mala formación de futbolistas, y el núcleo de esa falencia es la falta de competencia en la fase preprofesional. De las asociaciones ya no surgen talentos porque la competencia en esa categoría es deficiente.

Bolivia no tiene divisiones inferiores. Hay un montón de escuelas de fútbol y miles de niños, y niñas también, que se entrenan y juegan con mucho entusiasmo. Pero es un fútbol recreativo, no es competitivo. Y no está mal, es una actividad sana para el desarrollo físico de nuestra niñez.

Lo triste es que eso se replique en las divisiones menores. Varios clubes tienen futbolistas adolescentes y jóvenes a quienes los reclutan de distintas regiones para darles una formación básica con proyección de llegar a la división profesional. Pero falta competencia. Estos chicos no compiten.

Igual que el torneo nacional, los jóvenes deberían tener otro, que jueguen con otros clubes, viajen, duerman, aunque sea en hoteles de dos estrellas, pero que empiecen a meterse en la cabeza lo que es el fútbol grande poco a poco. Eso es proceso. Sin embargo, esa figura no existe en Bolivia.