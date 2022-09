Un Bolívar que corre de atrás no quiere ceder más terreno

Ante un rival directo en la lucha por la corona, el plantel de Bolívar no puede darse el lujo de ceder unidades en casa. “Es un partido clave. No podemos perder puntos”, analizó Patricio Rodríguez. La Academia recibirá mañana a Always Ready, desde las 19:30, en el Hernando Siles, por la fecha 15 del Clausura.

“Para nosotros (Always Ready) es un rival directo por el título. Es un partido clave. Nosotros, al estar en la situación de correr de atrás, cada oportunidad que los de arriba pierden puntos, para nosotros es una final. No podemos darnos el lujo de perder puntos. Esta es una oportunidad para cortar la diferencia”, destacó Rodríguez.

La Academia está en el tercer lugar de la tabla de posiciones, con 31 unidades, después del segundo Always Ready (32) y el líder The Strongest (34).

“Los dos equipos intentarán jugar al fútbol, están haciendo las cosas bien”, destacó el director técnico académico Antonio Carlos Zago.

Para el duelo ante los millonarios Bolívar aplicará nuevamente la rotación.

“Desde el año pasado hacemos rotaciones y no es una novedad para nadie”, recordó Zago, quien también respondió a los aficionados que critican.

“Los hinchas tienen que alentar al equipo, nosotros trabajamos como tenemos que trabajar, intentando hacer lo mejor para el equipo. Cada uno hace su parte de la mejor manera posible. Los hinchas tienen que alentar como siempre hicieron, como pasó en el Apertura”, destacó el brasileño. Zago reconoció que su equipo tiene “la presión porque queremos ganar. Haremos nuestro trabajo, como siempre”.