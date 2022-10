Un clásico inusual e inesperado, de los mejores jugados

Más allá de hablar de la secuencia de goles, hay que analizar las circunstancias del partido, un encuentro que hasta los 30 minutos del primer tiempo, parecía que Bolívar se lo iba a comer vivo a The Strongest. Después, The Strongest convierte en cinco minutos dos goles, al inicio del segundo tiempo convierte el tercero y decide irse para atrás, luego Bolívar –en un inusual clásico- no solo lo empata sino lo da la vuelta en el minuto 90. Luego, The Strongest lo empata.

Cuando comienza el partido, Bolívar le llega por todo lado a The Strongest. Hasta el minuto 30 no hubo ni un saque de esquina de The Strongest. Bolívar va con todo pero no puede convertir. Si hay algo que rescatar de The Strongest, es que se desordena pero nunca pierden la intensidad, la tensión para marcar, no claudican en la forma. Viene el gol del Tigre, ahí puedo detectar una falla de Bolívar porque marcan en zona en los balones parados, y The Strongest marca al hombre, es más fácil.

Con el dos a cero, parecía que e Tigre lo iba a liquidar. Luego, The Strongest se mete atrás, y está visto que ni teniendo tres goles a favor no pueden mantener el score. El 3-0 parecía no remontable. Y, cuando Bolívar hace el 3-2, con un gol de diferencia, es más complicado, lo remonta. Y, llega lo inesperado, el empate. The Strongest es más fuerte de la cabeza que Bolívar por eso lo empata el partido, porque cualquier equipo que le remontan el resultado se cae, o puede entrar en caos si lo atacan de la forma en que lo atacó Bolívar. Cordano es muy buen arquero pero no termina de madurar y eso no le da la sensación de seguridad como le da Viscarra a The Strongest.

Ocho goles en un clásico, con un fútbol de mucha intensidad, mucha dinámica, rapidez en el traslado de balón, con un equipo atacando al que solo le faltó convertir y otro que se defiende de manera perfecta. Este clásico inusual e inesperado, es de los mejores que se ha visto en los últimos años y seguro que la gente que asistió al partido se fue contenta.