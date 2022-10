$!Un gol “fantasma” le da la corona a los ingleses

“Me miró con mala intención, por eso me di cuenta que me había insultado”, fue el descargo del colegiado, según el portal memoriasdelfútbol.com.

Esa no fue la única polémica en la que los ingleses fueron partícipes, ya que pasaron cuartos de final luego de algunas decisiones cuestionables del árbitro alemán Rudolf Kreitlein.

“No estoy contento contigo porque marcaste un gol que no fue gol”, le dijo Franz Beckenbauer al goleador de los británicos tras el lance.

Los alemanes se volcaron con todo en procura de la igualdad que no llegó, más al contrario el propio Hurst anotó el cuarto tanto, tercero de su cuenta personal, que definió el partido y la corona del certamen.

“¿Qué fue gol? ¿Qué cruzó la línea? No sé. Y no pienso que lo sepa nunca”.

“Fui expulsado, me senté en la alfombra que iba a la tribuna real. Cayeron latas de cerveza. No me gusta la cerveza inglesa ”