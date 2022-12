El Mundial, en medio de todo, ha dejado cosas muy buenas, distintas, se ha parecido más a los Juegos Olímpicos que se desarrollan normalmente en una ciudad y éste ha sido el Mundial de una ciudad, un torneo donde muchos hinchas han podido ver dos o tres partidos en el mismo día y se ha visto un buen fútbol, muy buenos campos de juego, buenos estadios; como siempre un mal arbitraje, pero nos ha dejado cosas buenas, y deberiamos sacar provecho para mejorar en los próximos años y ojalá que se hagan como siempre, cada cuatro años y no menos, porque el próximo Mundial tendrá muchísimos equipos y habrá menos selección, será cada vez menos elitista.

No me gusta hablar de decepciones, algunos equipos dieron la sorpresa, decían que Brasil era el favorito; a veces se da a veces no. Alemania también se fue antes de lo previsto, pero no creo que sea ni una vergüenza ni decepción, simplemente se fueron antes.

Marruecos ha hecho un lindo torneo, quedó entre los cuatro mejores y con todo merecimiento; creo que hay que festejar que un equipo africano haya llegado tan lejos y jugando un gran fútbol.

Argentina comenzó mal y la gente hizo vaticinios excesivos, nadie apostaba a que ellos llegarían al último partido y lo hicieron con todo merecimento.

Messi ha dado mucho al fútbol en este tiempo, ha cumplido con las expectativas; Francia también tiene un gran equipo.

No creo que sea exagerado que se considere a Messi entre los mejores; soy hincha de Maradona después de Pelé, pero decir que Leo es lo mejor que ha parido el fútbol es exagerado. Es extraordinario jugador en un fútbol que ha cambiado. No se puede comparar a Pelé con Messi, son épocas muy distintas, pero Messi ha dejado un tatuaje en la historia del fútbol.