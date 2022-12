Pese al brillo intermitente en el torneo, Brasil se fue del Mundial de Catar sin ser superada, al menos con su equipo titular. El monumental tropiezo fue uno de esos casos en los que el DT comete gruesos errores y omisiones.

Brasil no tuvo en toda la Copa un buen armador de juego. Sólo la enorme talla futbolística de Casemiro le permitió asumir incluso ese papel –fuera de todo el equilibrio que ya tenía como tarea– cuando la maquinaria del ataque no arrancaba. Y es que no bastaba con tener dos puntas tan peligrosas como Vinícius y Rapinha cuando el equipo no lograba tener el balón, sumado al hecho de que los dos laterales no añadían nada al juego ofensivo. Se repitió el mismo problema que Barcelona y Liverpool mostraron en las últimas temporadas. Con punteros, pero sin peso en el medio, cuesta mucho asegurar el dominio. Xavi ya lo había notado en Barcelona, por ello empezó a sentar en la banca a Rapinha.

Croacia jugó para neutralizar a Brasil, basó su estrategia en apretar a Casemiro con Modric, y en lograr que la bola quedara en los pies de los laterales, los que no representaban peligro alguno. Danilo era un improvisado volante en la práctica y eso hacía que pareciera que jugábamos con un jugador menos. Luego, Croacia hizo circular el balón, frente a la incompetente presión alta brasileña, la peor que se le recuerde en la era Tite.

Tácticamente este era un partido para jugar con dos delanteros –Vinícius y Richarlison–a parte de tener en la cancha a un Neymar que no suma en la recuperación. Pero Tite se empecinó en lo que explicó en la conferencia previa: “Jugaremos nuestro mejor en nuestro sistema y luego que pase el mejor”. Deseaba entonces que Brasil imponga su sistema y que Croacia se adapte, y Croacia se adaptó, pero logrando el dominio. Lo siguiente era que Tite responda haciendo una movida, ajustando el plan, lo que no era reemplazar al intérprete del puesto, sino cambiar el dibujo en el campo. Era un partido para atacar por adentro, por ello la entrada de Rodrygo era muy esperada, pero no en lugar de Vinícius.

Brasil no corría riesgos atrás, pero sabíamos que estaba caminando en la línea de fuego a medida que avanzaba el tiempo. Mientras perdía sus chances aumentaba la posibilidad del castigo. Croacia jugaba mediocremente a prolongar el cero a cero. Y llegó el golazo de Neymar que lo llevaba a las primeras planas de la historia; fue jugando por adentro con paredes. Le tomó 105 minutos al Brasil de Tite entender que era el camino. Parecía la redención, pero no contábamos con que los errores de Tite y algunos jugadores continuarían a agravar la situación. Tite ingresó dos cambios inexplicables.

Tenía en la banca a Fabinho, Bruno Guimaraes, y Bremer. Había que clausurar el partido con el 1-0 y tener el balón. Pero era un partido donde nunca tuvo Brasil la comodidad por estar en inferioridad en el medio. ¡Saca a un delantero Tite! Y no se necesitaba a Fred, sino a jugadores fuertes y con buena altura.

Pero Tite hizo todo al revés. Croacia empató y le robó el momentum a Brasil. Cambió de pronto la atmósfera cuando solo quedaban tres minutos para clasificar. El llanto inconsolable de Neymar no era sólo por la eliminación, era por fallar en su deseo de ingresar a la historia de Brasil. Fueron tres minutos que restaban para lograrlo, una eternidad inalcanzable.