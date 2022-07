“Uno se equivoca, no por querer”: Platiní se disculpa

El director técnico Erwin Sánchez ofreció ayer sus disculpas a Erwin Callapino, vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

“Aprovechar este medio para pedir disculpas por no haber pronunciado bien un apellido de un vicepresidente de la federación”, justificó Sánchez en un audiovisual difundido en las cuentas de las redes sociales de hinchas de Oriente Petrolero.

Dos días antes, Sánchez dijo: “No me puedo meter en el trabajo de nadie, como no me gusta que se metan en mi trabajo. Si lo escogieron, ellos sabrán por qué, que le preguntan a Collapino, o qué diablos es”. Respondió a la consulta, “¿quién debe ser el nuevo técnico de la Selección”, de un periodista, durante una conferencia de prensa.

Ayer, Platiní consideró que “nunca está demás, cuando uno se equivoca, no por querer, sino por desconocimiento. Gracias a Dios, podemos lidiar con muchos nombres y muchos apellidos, no muchas veces dichos correctamente. Si él (Callapino) se sintió ofendido, pido disculpas y que sea público para que todo el mundo sepa que no es una cosa premeditada”.

Este medio intentó, sin éxito, comunicarse con Callapino, quien el viernes resaltó que “Si alguien es irrespetuoso, tiene que asumir las consecuencias”. La FBF adelantó que le iniciará un proceso a Platiní ante el Tribunal de Disciplina Deportiva.