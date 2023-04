El mediocampista Luciano Ursino todavía está en proceso de recuperación de la lesión que sufrió en el partido con Royal Pari y el cuerpo técnico anunció que no lo arriesgará en el encuentro de este sábado ante Oriente Petrolero, por lo que será baja en el encuentro.

Quien podría retornar al onceno titular en ese partido es Jeyson Chura, pero todo depende del informe médico.

“Ursino creo que no llegará al partido, son pocos días y está recuperándose muy bien de la lesión muscular, pero todavía no está al 100% y no lo vamos a arriesgar”, mencionó el técnico Ismael Rescalvo.

El futbolista tiene un desgarro que no le permitió viajar con la delegación a Brasil para jugar por Copa Libertadores ante Fluminense.

En el caso de Chura, Rescalvo indicó que tuvo un fuerte esguince de tobillo. “Esperamos ver cómo trabajó, nos dijeron que hizo un buen tratamiento, pero no sabemos el estado real del jugador”.

Quienes todavía no pueden alternar en el conjunto son los lesionados José María Carrasco y Pablo Pedraza, que podrían reaparecer en las convocatorias del equipo a mediados de mayo.

Los atigrados, que comparten la punta de la Liga con Bolívar, serán locales el sábado frente al refinero que viene de ser goleado en la Copa Sudamericana.

Volverán a los entrenamientos en esta jornada, ya que ayer gozaron de un día de descanso tras volver de Brasil.