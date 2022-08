$!Ursino: No soy extranjero, yo soy boliviano

La llegada a Bolivia se da por intermedio de un amigo, Imanol Iriberri, que es como mi hermano. Él me comentó cómo era más o menos la situación, a mí me interesó y así se dio.

¿Siente que fue una buena decisión haberse quedado después de 2019?

Con el diario del lunes es más fácil (risa). En ese momento estaba bien, me sentía cómodo, sentía que las cosas podían mejorar, pero con lo del paro se complicó todo.

¿Imaginó encontrar en Bolivia el hogar que ahora tiene?

No, la verdad que no, pero el fútbol es eso, ya que te lleva a lugares que uno no piensa que puede ir y, bueno, me termina pasando cosas lindas, como la que me pasó. A mi esposa la conocí en el mismo edificio, cuando llegué a Bolivia a Sport Boys. No me conoció por el fútbol (sonríe), pero la pude conquistar. Mis hijos tienen la doble nacionalidad, yo estaba jugando acá y no me preocupé por dónde tengan que nacer, mi señora es de acá y decidimos tenerlos acá.

¿Por qué optó por la naturalización?

Gracias a ellos (su esposa e hijos) soy boliviano, porque por medio de ellos se dio, pero obviamente era un beneficio para los clubes, para donde estaba jugando, para mí también, por el tema de ya no ser extranjero y son muchas situaciones por las que opté por la naturalización. Ya desde hace año y medio que juego como boliviano, en realidad lo pude hacer antes, pero con el tema de la pandemia se retrasó todo.

¿Se considera o se siente un boliviano más?

Si alguna vez me toca representar a Bolivia, lo voy a hacer de la mejor manera, para poner el nombre de país lo más alto posible. Algunos compañeros me joden, me dicen a veces vos andá con los extranjeros y yo digo que yo soy boliviano.

¿Sabe toda la letra del himno nacional de Bolivia?

Para el tema de la naturalización tuve que aprenderlo, ahora me lo sé bien el coro. (Canta) De la patria el alto nombre, en glorioso esplendor conservemos... Y, en sus aras, de nuevo juremos: ¡Morir antes que esclavos vivir!... y se repite tres veces, es la parte más linda del himno, se canta más fuerte.

¿Le gustaría aprender un idioma de Bolivia, aymará?

¿Debe ser muy difícil, no? Es muy difícil (risa), ahora de grande no sé si lo aprendería, que lo aprendan los nenes y me enseñan. Me gustaría aprender, no lo descartaría.

¿Se ve en la Selección?

La verdad, en este momento, estoy más focalizado en lo que es The Strongest y en los objetivos que nos pusimos como club, porque si uno quiere estar en la Selección primero tiene que hacer bien las cosas en su equipo y esa es la realidad. Si en algún futuro pretendo o alguien me quiere llamar, yo no tengo ningún problema (sonríe), pero hay que hacer las cosas bien en el equipo.

¿Cómo ve a la Selección?

No sé, espero que con el técnico nuevo mejore, que vaya para bien. Si bien la infraestructura de los clubes no es como de otros países de Sudamérica, aquí hay buen material para poder explotarlo, esperemos que el técnico pueda aprovechar todas las cosas a favor y clasificar al Mundial.

¿Cuál es su filosofía de vida?

En el tema del fútbol uno nunca puede darse por vencido, digan lo que te digan, me tocó millones de reveses, millones de situaciones adversas, pero uno no se puede caer, el fútbol es mi pasión, si estoy haciendo lo que me gusta y encima me están retribuyendo con eso en lo económico, que es lo que uno quiere para la familia, pues tiene que darlo todo, dejarlo todo en la cancha, no queda de otra.

¿Cómo se inició en el fútbol?

En Argentina vos naces y ya te tiran una pelota (sonríe) a ver si pateas o agarras con la mano, si agarras con la mano, cagaste (ríe).

¿Siempre fue mediocampista? ¿Alguna otra posición, arquero?

Sí, he jugado en otras posiciones a lo largo de la carrera, pero bueno desde chiquito jugué a la pelota, en lo profesional a los 18 ya debuté en primera división. (Arquero) No, no, para nada, la verdad que no, me compadezco de los arqueros. La verdad que me gusta jugar en el medio, es un sector de la cancha donde pasa mucho la pelota y es lo que me gusta, tener contacto con el balón, me gusta esa posición.

Es uno de los mejores mediocampistas. ¿Está pasando su mejor momento?

Muchas gracias por eso. La verdad no sé, todas las etapas tienen algo especial y lindo, no me quejo de la carrera que tuve, no sé si es el mejor momento, pero la estoy pasando bien y estoy contento por eso.

¿De no ser futbolista, qué profesión hubiese elegido?

Ni idea, no sé. Mi madre siempre dice que cuente una historia, que hasta ella misma me echó de su trabajo (risa), así que no sé qué hubiera sido si mi propia madre me echó porque no iba. Es que como recién estaba en primera no me pagaban nunca, la verdad que estábamos mal y mi madre me dijo, bueno, vení en las tardes y te pago por lo menos, y la llamaba porque no podía ir, tenía doble turno y no vengas más me dijo (risa) me echó, era un tema contable, nada más tenía que anotar cosas en la computadora.