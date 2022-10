$!Uruguay hizo llorar a Brasil con el Maracanazo

Condenado. El 16 de julio de 1950, Río de Janeiro se sumergió en el luto. Uruguay acababa de ganar el Mundial ante Brasil. Muchos juraron aquel día que nunca volverían a ir a un estadio de fútbol, pero todos apuntaron con su mirada acusadora al portero Moacyr Barbosa como el principal culpable de la derrota ante Uruguay.

Su pecado fue dudar si atajar o despejar el gol que hizo campeón del mundo a la selección charrúa y su penitencia, un cruel ostracismo por parte de la sociedad brasileña. “En Brasil, la pena mayor que establece la ley por matar a alguien es de 30 años de cárcel. Hace casi cincuenta años que yo pago por un crimen que no cometí y yo sigo encarcelado, la gente todavía dice que soy el culpable”, reconoció el propio Barbosa, en una entrevista antes de morir el 7 de abril de 2000.

Barbosa tuvo que aguantar el resto de su vida cómo la gente le ignoraba, le daba la espalda e incluso le despreciaba por la calle. “Mira, hijo, ese es el hombre que hizo llorar a todo Brasil”, le llegó a decir una mujer a su hijo señalando a Barbosa en un mercado de Río en los años 80.

El destino también fue esquivo con Barbosa. El portero brasileño trabajó durante más de 20 años como intendente de Maracaná, el estadio en el que fue ‘enterrado’ vivo por millones de brasileños. Como premio a su trabajo y dedicación, le regalaron la portería que él defendía en Maracaná. Quemó la madera, pero no pudo deshacerse del desprecio de la gente. “Si no hubiera aprendido a contenerme cada vez que la gente me reprochaba lo del gol, habría terminado en la cárcel o en el cementerio hace mucho tiempo”, confesaba una y otra vez el golero.