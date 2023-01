Ramiro Vaca está con el ánimo al tope para llegar en las mejores condiciones a los partidos oficiales de Bolívar en la presente temporada. Vaca es uno de los refuerzos celestes para este año y se entrena con la plantilla en Buenos Aires, donde hoy enfrentarán a Lanús, desde las 9:00 en predios de Ezeiza.

Vaca expresó sus motivaciones, al departamento de prensa de Bolívar: “El principal motivo por el que decidí venir es por el gran proyecto deportivo que tiene Bolívar, con unas instalaciones espectaculares, un objetivo fijo a futuro que seduce a cualquiera, todos quisieran ser parte de este proyecto, además de jugar la Copa Libertadores, llegar lejos y pelear el torneo local”, afirmó el volante tarijeño, quien tuvo un buen paso por el Beerschot de segunda división de fútbol belga.

No obstante, fue su primer partido ante Racing Club, el jugador celeste indicó que se sintió bastante bien con el plantel, además que conoce a la mayoría de los jugadores. “Se hizo un gran partido, estamos recién en la pretemporada, los resultados no son lo más importante, sino ir conociéndonos, agarrando el equipo y la forma de equipo que quiere el profesor”, remarcó.

La situación de Fernández

El Juárez de la Primera División de México que dirige el argentino Hernán Cristante está interesado en los servicios del lateral Roberto Carlos Fernández, según reconoció el propio entrenador. En conferencia de prensa realizada en México, el DT dijo que tiene las mejores referencias del lateral, quien es seguido desde el año pasado por el club. Sin embargo, informó que las gestiones son complicadas, tomando en cuenta además el alto costo que tendría la llegada del boliviano. “Lo evaluamos, me gustó mucho, lo puse en mesa el año pasado, no se pudo concretar, ahora sé que está sonando de nuevo ese jugador, me encantaría tenerlo, es un chico interesante y joven”, afirmó el argentino.

En este tema, el presidente de la Academia, Marcelo Claure Bedoya fue claro al manifestar de que Roberto Carlos Fernández no se va a préstamo por la suma de 200 mil dólares. Además, en su cuenta de facebook agregó que “¿Estamos claros?”, haciendo suponer que la oferta que llegó de México no le convence.