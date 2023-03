No evita la sonrisa, y no es para menos, las cosas le están saliendo bien. Ismael Rescalvo, director técnico de The Strongest, se mostró feliz ayer por el rendimiento de su equipo. El Tigre tiene un puntaje ideal, y el español va por más, aunque admite que no se puede desconcentrar y deben “pisar tierra”.

“Si me hubieran pedido firmar este arranque, hubiese firmado hace mucho tiempo, pero estamos contentos por el inicio del campeonato. El equipo está respondiendo bien, cada vez nos vamos conociendo mejor”, expresó Rescalvo.

Pese a los buenos resultados, el entrenador sabe que no puede descuidar ningún aspecto, razón por la que seguirá con la exigencia a su plantel, que en estos momentos está motivado.

“Queda mucho por recorrer, esto acaba de empezar, cuando eres puntero ganar es más difícil, todos los equipos te quieren ganar, los equipos se preparan más contra ti, pero nos da una motivación ser punteros y ganar partidos”, afirmó el DT.

El aurinegro lleva un puntaje perfecto, no conoce de derrotas, y previo al receso por la Selección boliviana quiere que eso siga de esa manera. El próximo rival del Tigre es Real Santa Cruz, al que visita el sábado desde las 15:00.

“Vamos a competir muy bien y ahora con pies en el suelo, con humildad. Ése es el objetivo, nos lo planteamos cuando era así. Queríamos irnos con 18 puntos y faltan tres, hay que entrenarse mejor, preparar bien los partidos”, dijo.

El DT admitió que las negociaciones con Jairo Quinteros están avanzadas, espera una respuesta final hoy; en el caso de Jhon García, lo mismo, a los dos los quiere en el equipo.