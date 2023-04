“Estamos convencidos de que para una correcta aplicación de la herramienta del VAR en el fútbol nacional, la capacitación debe alcanzar a todos los actores del mismo (jugadores, entrenadores, dirigentes y periodistas), situación que no ocurrió con su club, que en la gestión pasada no aceptó que nuestros instructores puedan impartir la capacitación a sus jugadores y cuerpo técnico. Esperamos que en el nuevo ciclo que se está programando acepten ser parte de esta formación que permita un crecimiento conjunto de todos los actores del fútbol nacional”, dice en primera instancia la misiva hecha llegar a las oficinas de Bolívar.

Los árbitros le recordaron a Claure, que como él mismo menciona para su club, “’esperen hasta el final de la primera fase antes de criticar tanto’, le pedimos lo mismo. Los cambios y transformaciones estructurales no se dan de un día para otro, toman su tiempo, y en ese camino existen etapas que no siempre tienen los resultados esperados, claro ejemplo son los objetivos deportivos en su institución y que le fueron esquivos en reiteradas oportunidades, no por ello se deja de seguir intentando”.

Por último, la ABAF le indica “que en este camino hacia la profesionalización –con una normativa para la administración del arbitraje en Bolivia y una Academia Nacional para la formación de árbitros— es necesario el concurso de la dirigencia, ya que las decisiones de implementación de normas y creación de espacios de formación en nuestro fútbol, está en manos del Comité Ejecutivo de la FBF, División Profesional y Asociaciones Departamentales”.

Los árbitros señalan a Claure que aceptan las críticas constructivas, y “esperamos su concurso y apoyo a este trabajo de hacer un cambio estructural en el arbitraje boliviano y no buscar un parche para resolver un dificultad del momento”.