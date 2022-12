Un año y medio después de su debut profesional en Guabirá, Jhon Jairo Velasco dio a su madre y abuela el mejor regalo de las fiestas de Navidad al comunicarles su fichaje por el club Bolívar, que adquirió el 50% de su carta de actuación.

“Mi madre y abuela se enteraron de mi partida a Bolívar a la hora de la cena de la Navidad y se pusieron muy contentas por este nuevo proyecto que se se presenta en mi carrera profesional”, comentó Velasco.

El jugador se sumó ayer en la mañana a los entrenamientos de la Academia en la zona de Ananta y en las siguientes horas será presentado a los medios de prensa.

“Es un sueño hecho realidad para mi persona, me fui triste porque dejo al club que me vio nacer en el fútbol, pero sé que le estoy dejando algo y ahora a pensar en ser parte de un grande como Bolívar. Me pongo un poco triste por dejar a mi madre y abuela, pero agradecido con Dios por esta oportunidad”.

“A los hinchas de Guabirá les agradezco y les pido que sigan apoyando a los jóvenes que están y que vienen de la Reserva. A mis excompañeros les pido que sigan trabajando, que el sacrificio de hoy se verá traducido mañana”, comentó el jugador cruceño.

El lateral izquierdo cumplirá 19 años en marzo de 2023 y para el campeonato que se avecina podrá ser tomado en cuenta como jugador Sub-20 en los torneos de la División Profesional.

Entretanto, el cuerpo técnico aguarda que hasta el viernes se pueda concretar los nombres de los dos atacantes que se evaluaron en las últimas semanas. El director técnico Beñat San José pidió paciencia para que las negociaciones lleguen a un feliz término y se pueda contar con “jugadores de gran potencial” en el ataque para la temporada que se avecina.

Los académicos retornaron ayer a su trabajo luego de un par de días de descanso que dispuso el cuerpo técnico. Otra novedad en el enrenamiento fue que el lateral Diego Bejarano se sumó al grupo de trabajo luego de superar la etapa de recuperación por una intervención en la hernia inguinal.