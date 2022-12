Oferta • El técnico Beñat San José sostuvo ayer que cuenta para el próximo año con el volante Gabriel Villamil. “Si llega una propuesta y es una buena opción para su crecimiento, yo escucharé y hablaré con el club y el jugador, pero de momento cuento con él totalmente, es un jugador moderno”, anotó el DT.

Permiso • El argentino Patricio Rodríguez se incorporará en las siguientes horas luego de contraer nupcias el pasado viernes, en Argentina. “Agradecer especialmente al club y al cuerpo técnico que aún recién llegados me dieron el OK para viajar, a mis compañeros que los abandoné unos días y me recibieron de la mejor manera”, escribió el jugador en sus redes sociales.