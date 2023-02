Llevar el cintillo de capitán en el club Bolívar es una gran responsabilidad, por lo que representa la institución y su hinchada, así lo reconoció Gabriel Villamil. El jugador portó el cintillo en el partido amistoso ante Monagas y el entrenador Beñat San José reconoció que será uno de los cinco capitanes del equipo, junto a Roberto Carlos Fernández, Rubén Cordano, Diego Bejarano y Leonel Justiniano.

Villamil es una de las figuras de Bolívar, su nivel va en crecimiento, lo que se demuestra partido a partido; además, es de los jugadores que más minutos acumuló con la celeste; este año sus compañeros le dieron la confianza para ser el capitán, pero consideró que todavía le falta, aunque está en constante conversación con Justiniano, a quien catalogó como el líder del grupo.

“He tenido la oportunidad de charlar con Leonel, estoy feliz que me hayan tomado en cuenta para algo importante, pero para llevar el cintillo del club más grande de Bolivia aún falta; estoy feliz y orgulloso, pero todavía no me siento totalmente listo para tener una responsabilidad tan grande”, afirmó el jugador de 21 años.

Villamil renovó su contrato por dos temporadas más, lo que le permitirá seguir defendiendo los colores de la Academia y mostrar lo que aprende de los referentes celestes, como es Justiniano.

“Estamos conscientes que para nosotros el capitán es Justiniano y estamos para hacer lo que él diga, lo que piense para nosotros. Estoy feliz de haber tenido una prueba, ojalá en un futuro pueda tomarlo de diferente manera”, aseguró.

El mediocampista atraviesa por uno de sus mejores momentos no sólo en su equipo, también en la Selección nacional, donde se ganó la titularidad en base a su trabajo. Villamil es consciente de que en el fútbol hay un aprendizaje constante, por lo que trata de escuchar los consejos en los entrenamientos para su mejor desempeño.

“Lo que nos transmitió (Gustavo Costas) es la ilusión de seguir trabajando, lo que quiere es tiempo con los jugadores, lo importante es estar a disposición. No es que nos deja ahora a los jugadores, creo que es muy importante y es muy convencido de lo que quiere con la Selección boliviana, todo el tiempo está en contacto con nosotros, creo que es importante”, señaló.

Los celestes continúan con su trabajo en el Centro de Alto Rendimiento de Ananta. El sábado por la segunda jornada del torneo de la División Profesional, la Academia recibirá a Royal Pari desde las 20:00.