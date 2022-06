¿Villamil se va al Girona? y “Bolívar quiere a Villarroel”

El club Bolívar negocia la salida de Gabriel Villamil al exterior y en su reemplazo busca sellar el retorno de Moisés Villarroel para encarar el torneo Clausura de 2022 de la División Profesional. “Bolívar lo quiere”, explicó José Carlo Fernández.

Fuentes cercanas a la Academia y al jugador explicaron que Villamil se alista para viajar al exterior, aunque de momento se mantiene en reserva el nombre del club. Ayer se supo que se trataría del Girona, de España, que recientemente ascendió a la primera división de ese país. Marcelo Claure es uno de los accionistas de ese club.

En un contacto breve con Página Siete, Villamil sostuvo ayer que “todavía no me confirmaron. No me han dicho nada todavía. No comentaré nada del tema”.

En todo caso, Claure confirmará o no la transacción, una vez que la misma tenga un feliz cierre.

El pasado jueves, el vicepresidente de la Academia, Jorge del Solar, manifestó que al margen de los cinco juveniles que saldrán a Dinamarca y Portugal; existe gestiones para que un sexto futbolista vaya al Girona como parte de un programa especial. “En el tema del Girona, Marcelo (Claure) es un accionista importante y siempre habrá la oportunidad de llevar jugadores a ese club, ahora estamos preparando un programa para que un chico vaya a Girona en las próximas semanas, cuando esté todo listo lo vamos anunciar también y en el futuro habrá más”, dijo.

Villamil fue una de las figuras de los celestes en el título que obtuvieron hace un par de semanas y su rendimiento fue clave para emigrar al exterior.

¿El retorno de Villarroel?

Si se confirma la salida de Villamil, Bolívar ya tendría listo a su reemplazante y no será otro que Villarroel, quien ya jugó en la institución en la temporada 2018.

Villarroel estuvo a punto de fichar por el Aucas, de Ecuador, donde dirige César Farías, pero el conjunto ecuatoriano no pudo deshacerse del defensor argentino Caín Fara y no tiene el cupo disponible para sellar la llegada de Villarroel.

En la jornada de ayer se intentó conocer la palabra del jugador, quien no respondió a las llamadas . Algo similar pasó con su agente Fernández.

“Se apostó por el Aucas, pero al no tener nada concreto... Bolívar es una opción, por supuesto”, reconoció Fernández anoche en TigoSports. Consultado sobre el interés de Bolívar, Fernández respondió: “Claro que lo quiere, el Tigre también lo quiere”.

Entretanto, el primer plantel tuvo ayer una jornada de descanso dispuesta por el técnico Antonio Carlos Zago.

Los celestes reiniciarán en esta jornada su tarea en su complejo de la zona de Ananta. El domingo, el equipo estrenará su título de campeón frente a Blooming (19:30), en el estadio Tahuichi Aguilera, por la primera fecha del Clausura. Carlos Melgar y Kevin Salvatierra se vienen recuperando de sus lesiones y podrían ser considerados pronto por el DT.