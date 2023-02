Eduardo Villegas volverá a dirigir y en Oruro. Cuando le llegó la propuesta del equipo Gualberto Villarroel San José de Oruro (disputa el torneo de la Asociación de Fútbol de Oruro) y vio la seriedad con que lleva adelante un proyecto ambicioso para devolver el fútbol de la División Profesional a esta ciudad, no tuvo que pensarlo mucho. Además, le tiene cariño a la capital de Pagador, porque como jugador y como entrenador le dieron su respaldo y cariño.

La mañana de este domingo estaba ocupado en su casa de la zona sur, trabajando en la planificación, por eso no atendió al llamado de Campeones de Página Siete, con las disculpas del caso mediante un mensaje de texto. Sí lo hizo en la tarde, cuando dio a conocer sus sentimientos por su vuelta al fútbol, tras su último paso por Always Ready el año pasado.

Este lunes firmará por un año con GB San José con una cláusula de continuidad inmediata en caso de lograr el ascenso, para 2024. El club que dirigirá desde este lunes, debe buscar un cupo de los tres que tiene para disputar la Simón Bolívar. Por el momento no le va bien a GB San José, empató el primer partido ante D. Shalon 1-1 y luego fue goleado por Sur Car 0-4. Tiene siete partidos para lograr el cupo a la Simón Bolívar.

En la mañana, Villegas y su cuerpo técnico se trasladarán a Oruro, y por la tarde se pondrán manos a la obra con GB San José. Inicialmente, trabajará con Jaime Jemio como su asistente de campo y Jaime Jiménez como preparador físico, aún no cuentan con Roberto Ariñez que está en Independiente y podría sumarse al grupo de trabajo, situación parecida a la del analista de videos.

¿Qué le motivó a dirigirse a GB San José?

EV: Fue una propuesta muy satisfactoria, yo tenía la intención de vincularme a algún club del fútbol profesional boliviano, estaba con esas intenciones cuando recibí el llamado de Oruro y este proyecto tan interesante de Gualberto Villarroel San José que me ha motivado mucho. Me llamó la gente del directorio de Oruro (Ernesto Aranibar), luego me ha llamado el presidente del club (Paulo Folster) de Estados Unidos quien me habló un detalle de todo el proyecto, es muy atractivo. Existe un cariño muy especial a Oruro, hacia San José, y quisiéramos retribuirlo con nuestro trabajo y con la posibilidad de llegar a la Copa Simón Bolívar y procurar el ascenso. Ese es el reto más importante que pretendemos.

¿Sueña con cosas grandes con GB San José?

EV: Es un reto muy importante pero también una aceptación de corazón porque lo que hemos vivido en Oruro tanto de jugador como de entrenador ha sido maravilloso. Esa química que existe entre mi persona y esa ciudad, es realmente de mucha energía, y esa chispa hace que busquemos desenvolvernos y desarrollarnos de muy buena manera. Ese es uno de los motivos por los que hemos decidido trabajar en GB San José.