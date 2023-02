El mantener la regularidad es una de las metas del portero de The Strongest, Guillermo Viscarra, quien en el momento es considerado uno de los mejores arqueros en el fútbol nacional, además que es un “ataja penales” en los dos torneos de la División Profesional.

En los cuatro duelos que disputó el Tigre en la División Profesional, tres por la Liga y uno por la Copa, fue pieza importante para que el plantel logre resultados favorables.

Billy, como es conocido entre sus compañeros, se convirtió en el héroe del conjunto atigrado en dos encuentros, el primero ante FC Universitario en La Paz cuando le atajó un penal a Rodrigo Vargas y el pasado miércoles cuando le tapó un tiro desde los 12 pasos a Jair Torrico en el Capriles.

Sobre los penales que atajó en la temporada (le cobraron cinco y paró dos), el arquero afirmó que es fruto del trabajo de todos los días.

“Trato de trabajar día a día para ayudar al equipo en diferentes situaciones. Mis compañeros tienen mi respaldo y yo siento que tengo su apoyo. Cuando ganamos lo hacemos todos y cuando perdemos también”, dijo el portero a poco de retornar a La Paz tras jugar en Cochabamba ante Aurora.

“Tengo que mantener la humildad, no perder el foco. Debo trabajar y no relajarme, porque cuando uno lo hace bien le miran más y además a mi me gusta mucho la regularidad y entreno para eso. Lo que aparezca más adelante será para el bien de mi carrera”, agregó.

Viscarra está consciente de que la temporada en el país recién comienza y que todos los encuentros serán complicados, por lo que tienen que estar concentrados en cada uno de ellos y hacer caso a las instrucciones del técnico Ismael Rescalvo.

“Estoy feliz por ayudar al equipo. Estoy trabajando de la mejor manera gracias a mis compañeros y cuerpo tecnico. Todos entrenamos para mantener el nivel o mejorar”, subrayó el guardameta.

Luciano Ursino, mediocampista del Tigre, lamentó que en todos los partidos les cobraran penales, pero destacó a su portero, “por suerte tenemos a Billy que tapó algunos”, dijo entre sonrisas.

El volante salió expulsado en el lance ante Aurora el miércoles pasado, pero ello no será impedimento para que juegue este fin de semana ante Atlético Palmaflor en el Trópico Cochabambino.

Para esa jornada será baja Enrique Triverio por expulsión y es posible que ocupe su puesto Gabriel Sotomayor.

Los de Achumani retomaron sus entrenamientos ayer por la mañana y desde hoy se definirá el equipo base para la siguiente fecha del Campeonato de la División Profesional 2023.