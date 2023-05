El uruguayo Rodrigo Amaral volvió al fútbol boliviano y a Jorge Wilstermann en el que espera cumplir metas importantes.

El ex jugador de The Strongest y Plaza Colonia fue recibido por la dirigencia de Wilstermann en horas de la tarde y dijo que su acuerdo será por un año y medio, además que habló con Cristian Díaz y el “Tucu” Esparza, quienes le convencieron de vestir la casaca de Wilstermann.

“Wilstermann es uno de los grandes del fútbol boliviano, hablé con el ‘Tucu’ Esparza, quien me habló de los objetivos que se tiene en el club; sé que no se atraviesa un buen momento, pero se tiene un buen equipo. Además, hablé con Cristian Díaz”, remarcó el charrúa, quien aclaró que no hay impedimento para que juegue y hoy cumplirá su primer trabajo con el “rojo”.

Campaña

Wilstermann no tenía una campaña en la que tuvo sólo dos derrotas hasta la fecha 14 desde el torneo Clausura 2019, certamen en el que conquistó su último título profesional.

En esta temporada, Wilstermann lleva un muy buen rendimiento, considerando que empezó con menos seis puntos el campeonato de la División Profesional.

En el campeonato de la DivPro lleva cuatro victorias, siete empates y dos derrotas; mientras que en la Copa suma dos triunfos en el grupo “A”.

Con sus números en el certamen “todos contra todos”, de no ser por los seis puntos que le restaron tras sanciones por demandas, el “aviador” estaría en la séptima casilla, a un solo punto de equipos como Always Ready, Bolívar y Aurora, que esta temporada hicieron una gran apuesta económica en sus plantillas.

Sin esos puntos se encuentra en la casilla 14 del campeonato de la DivPro con 13 unidades.