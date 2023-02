Diego Wayar, con el semblante tranquilo y con fe en lo que viene, confirmó que este viernes le realizarán nuevos exámenes y tomará decisiones en base a ello para poderse recuperar -lo antes posible- de la rotura de ligamento cruzado anterior que le diagnosticaron en primera instancia.

Wayar se lesionó en el clásico tras un fuerte choque con Ronnie Fernández, a los 88 minutos de juego. “Sentí un dolor fuerte, luego se me pasó, volví a la cancha, quizás jugué algunos minutos con el ligamento cruzado roto, en otra jugada ya no pude seguir, por eso mis compañeros me dijeron que tenía que salir”, comentó en el Complejo de The Strongest, donde realiza ejercicios para poder fortalecer y esperar que suceda un milagro con la lesión.

Con entereza en lo que viene, Wayar manifestó: “Me dijeron en primera instancia que hay una rotura de ligamento cruzado anterior, que la recuperación es de tiempo, pero yo tengo fe y sé que tengo que dar todo de mi para recuperar lo más antes posible. Peores cosas hay en la vida, he visto muchas cosas y sé que voy a volver este año, no el año próximo”.