Wilstermann, en una noche inspirada de Gabriel Esparza, vapuleó a Bolívar por 3-1, en lance jugado por la Copa División Profesional 2023 en el estadio Félix Capriles.

La gente desbordó de felicidad, aplaudiendo a los jugadores locales y sobre todo a Gabriel Esparza, la gran figura de la jornada, quien anotó un gol y tuvo una asistencia espectacular en el tercer gol “aviador”. El partido también tuvo como hecho anecdótico la expulsión, en primera instancia de Roberto Fernández, luego, el árbitro Jordy Alemán revisó en el VAR la jugada, e hizo reingresar al lateral que ya estaba en camarines.

A Bolívar le faltó orden, sociedades, y tuvo una defensa que no terminó de ponerse de acuerdo, el ingreso de Nicolás Ferreyra no aportó y fue precisamente por esa posición por donde Esparza jugó muy cómodo. Bolívar intentó acomodarse y buscar sociedades, algo que no pasó por los cambios que realizó Beñat San José en este encuentro, y por segundo juego consecutivo, las variantes obligadas le produjeron un dolor de cabeza al español. A los 24’ por lesión Gabriel Poveda dejó el campo de juego y en su lugar ingresó Carmelo Algarañaz.

Las desconcentraciones comenzaron a aparecer en Bolívar, a los 38’ Esparza se fue al ataque, sacó un remate potente directo al ángulo superior del palo izquierdo del arco de Cordano, imposible de alcanzar para el golero. Fue el 1-0.

Los celestes trataron de igualar el marcador pero la marca fue imprecisa en su área, y así llegó el segundo tanto de los rojos a los 44’, tras un tiro de esquina, el defensor aprovechó los errores de la defensa académica, un mal despeje que cayó a los pies de Marcelo Suárez, éste le pegó fuerte y de volea, con lo que dejó mal parado al golero Cordano. Fue el 2-0 para los locales que ganaban sin problemas el partido.

En el segundo tiempo con el ingreso de Leonel Justiniano todo apuntaba a que los celestes comiencen a equilibrar el juego en el medio, y fue precisamente el capitán académico el que marcó el descuento a los 63’, tras un centro de Ramiro Vaca, Carmelo Algarañaz dominó el balón, mandó un pase corto y el volante sacó un remate, venciendo la valla del joven portero Bruno Poveda.

Con el tanto del descuento, los “celestes” intentaron llegar al arco “aviador”, pero la defensa estuvo atenta, lo que causó desesperación en Bolívar y fue a los 82’ que el árbitro expulsó a Roberto Carlos Fernández en primera instancia, y luego cambio de decisión al revisar en el VAR la infracción al argentino Esparza.

A los 87’ un desborde de Alejandro Chumacero complicó a la defensa de Bolívar, otra vez, y posteriormente, Esparza encaró por la izquierda, envió un centro y fue Miguel Bianconi quien empalmó con la pierna derecha para enviar el balón al fondo de las redes del arco visitante.

Tras eltanto, ambos buscaron el arco contrario, pero no se pudo anotar ningún gol más.

El triunfo de Wilstermann generó una gran alegría de los aficionados, mientras el cuadro paceño se retiró cabizbajo del campo de juego. Los hinchas ovacionaron a los jugadores y se desató una fiesta deportiva en el estadio Capriles.