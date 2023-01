Wilster quiere salir de la crisis pero suman más problemas

Wilstermann intenta volver a la normalidad y salir de la crisis en la que se encuentra, pero los problemas siguen para el “aviador”. Hasta el momento, por una sanción de FIFA, no pueden habilitar a los jugadores que llegaron al club, a ello se suma una sanción del Tribunal Superior de Apelaciones (TSA) en la que los rojos arrancarán el torneo con menos seis unidades. Por si fuera poco, ahora se suma un par de inconvenientes más, las personas que asumieron las riendas del club no quieren contar con el entrenador Andrés Marinangeli, pero el DT adelantó que no renunciará.

Luego de dos semanas en las que el club aviador entró en incertidumbre y la presión de los hinchas, lo que generó convulsión en el club por la salida del presidente Gary Soria, finalmente el sábado, tras tener como intermediario al presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, Soria dimitió a su cargo y con ellos varios de su directorio, con el fin de que se llame a elecciones y así salvar al cuadro rojo.

Pero los problemas no finalizan en Wilstermann con la renuncia de Soria, el grupo que se hizo cargo del club de manera interna busca soluciones, pero también se encuentra con problemas. Si bien se confirmó que el primer plantel volverá hoy a los entrenamientos, de manera oficial, se revierten los despidos de los jugadores que dejó al margen el presidente saliente.

El inconveniente ahora es ¿quién será el entrenador? Puesto que la hinchada quedó molesta con la postura de Marinangeli, se buscará su salida, pero el técnico firmó un año de contrato y afirmó que seguirá en su cargo puesto que no tiene la intención de renunciar.

“Yo sigo siendo el técnico de Wilstermann, no pienso renunciar, nadie me ha llamado para rescindir contrato, mañana (hoy) me presento a trabajar a las 8:30. Tengo una cláusula de rescisión y la haré respetar. Haré llegar todo mi contrato a FIFA”, advirtió Marinangeli.

En tanto, en Cochabamba se habla del retorno de Cristian Díaz como entrenador y hoy arrancaría el segundo ciclo al frente del aviador. Se prevé que Mario Guamán junto a Yuri Gil y Omar Mustafá negocien la salida de Marinangeli.

Otro de los inconvenientes con los que se verá el directorio actual será del gerente deportivo que contrató Soria, Adeval Borba, quien tiene un contrato de un año con sueldo de 7.000 dólares al mes y una prima de 10.000 dólares, la rescisión del contrato le costaría al club 20.000 dólares.

El sábado se confirmó que quedaba sin efecto los despidos de los jugadores por parte de Soria, a eso se sumó que se analizará el retorno de Serginho. “Hermano, alista tus maletas y volvé. Nuestro sueño continúa y acá te estamos esperando”, escribió Arnaldo Giménez en sus redes sociales.

“Nos hemos comprometido, nos vamos a poner el equipo al hombro. El verdadero mérito es de los hinchas, hemos vivido seis meses terroríficos, cerca de desaparecer, eso nos obliga a comprometernos y seguir adelante”, sentenció Guamán.