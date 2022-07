Wilstermann apela fallo del TRD por el caso Soria

Wilstermann apeló la determinación del Tribunal de Resolución de Disputas (TRD) que exhorta al club a pagar 62.500 dólares a Mauricio Soria, exdirector técnico del Aviador, y a su cuerpo técnico.

El departamento legal observó los argumentos de la defensa, bajo el argumento de que el estratega se retiró de la dirección técnica del cuadro cochabambino por voluntad propia, siendo así que no correspondería el pago del monto solicitado. “Nosotros consideramos que no se le debería pagar un peso a Mauricio Soria ni a su equipo porque ellos han hecho abandono, no se les ha botado”, argumentó Julio Torrico, asesor legal del club.

La resolución del TRD, que fue derivada a Wilstermann, dictaba que en los siguientes días se debe hacer efectivo el pago. “Nosotros ya hemos resuelto en sentido de que se le pague a Mauricio Soria”, explicó el titular del TRD, Florián Zapata, quien añadió que esta instancia aguarda que el expediente retorne desde el Tribunal Superior de Apelaciones (TSA) para emitir algún criterio.

En tanto, desde el TSA confirmaron la recepción de la apelación de Wilstermann que fue realizada ayer. “Ya nos ha llegado y lo estamos activando”, manifestó el presidente del TSA, Marcos Goytia, quien además recalcó que la revisión y resolución respecto a esta etapa de apelación deberá tener una respuesta en no más de 45 días, tiempo en el que se notificará una nueva resolución al Rojo.

El abogado de Paul Arano, Luis Caballero, confirmó que el TRD resolvió que Wilster debe pagar 88.700 dólares.