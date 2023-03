Díaz, que por el momento funge como asesor técnico del equipo cochabambino, terminó molesto incluso con la prensa, después de una pregunta en la que los acusaban de agredir a una dirigente de Always Ready.

“Yo la vi a la delegada de Always Ready tirar agua e insultar a los míos, no vengamos a mentir. A Pipo Giménez le tiraron una trompada, a mi me tiraron gas pimientas en los ojos y vos me preguntas lo que dicen ellos, te mandan a hacer una pregunta”, dijo Díaz.

Paralelamente, en el medio tiempo del partido, medios de Cochabamba publicaron una foto del preparador de arqueros del equipo aviador, Sergio Migliaccio, que presuntamente terminó con un corte en la cara. Se desconocen las circunstancias en las que se habría producido la lesión.