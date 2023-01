Wilstermann hace un último esfuerzo y va por el “Conejo”

Wilstermann quiere armar un equipo competitivo para la temporada que se avecina, por ello hizo una oferta a Juan Carlos Arce, quien sería el último refuerzo del “aviador”.

Mario Guamán, uno de los socios que trabaja en procura de salvar al rojo de la crisis, confirmó ayer que se habló con el experimentado jugador y que están a la espera de que éste responda.

“Estamos esperando la respuesta, sería el último refuerzo”, afirmó.

El jugador militó hasta la temporada pasada en Always Ready, club que ya no lo tiene en planes. Se habló de que podría jugar en Blooming, pero los dirigentes del celeste aseguraron que no es una prioridad para la entidad.

En Santa Cruz se anuncia que Oriente Petrolero está tras los pasos del “Conejo”, por lo que podría competir con Wilster.

En caso de que los cochabambinos concreten la llegada del futbolista, éste se sumará a Marcelo Suárez, Alejandro Chumacero y Rudy Cardozo que llegaron como refuerzos al valluno.

Quien quedó al margen del conjunto es el argentino Ramiro Maldonado, el que fue contratado por el entonces presidente Gary Soria en coordinación con el extécnico Andrés Marinangeli.

El futbolista se retiró ayer del complejo, no trabajó con el equipo e indicó que dialogaría con los dirigentes.

“Estamos haciendo lo posible por traer buenos jugadores, ojalá puedan rendir. Los futbolistas están ayudando y quieren resurgir a un grande como es Wilstermann”, señaló el socio Omar Mustafá.

Añadió que todos los refuerzos que llegan al club están en función a lo que necesita el técnico Cristian Díaz.

Sobre el tema de las deudas, Mustafá aseguró que van contra el tiempo y que la siguiente semana se tiene que solucionar el tema.

“Creemos que la siguiente semana se saldará todo, se arreglará con Miguel Ponce y el Pato Rodríguez, ya se hizo tratativas con muchos jugadores”, resaltó.

Mientras tanto, el plantel “aviador” aprieta el acelerador para llegar en buenas condiciones al inicio del torneo, el próximo 5 de febrero, cuando los “rojos” visiten a Blooming.