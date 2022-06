Wimbledon, sin puntos pero con el prestigio en juego

Aunque no otorgará puntos para la clasificación mundial y se verá privado de algunos de los mejores jugadores, Wimbledon sigue siendo el torneo más prestigioso del año y desde hoy relanzará la carrera por el récord entre Rafael Nadal y Novak Djokovic.

En categoría femenina, ante la ausencia de la vigente campeona Ashleigh Barty, ya retirada del tenis profesional, la marcha victoriosa de Iga Swiatek podría verse interrumpida por el sorprendente regreso de Serena Williams.

Al haber excluido Wimbledon a los tenistas rusos, entre ellos el N.1 del mundo Daniil Medvedev, y bielorrusos, la ATP y la WTA se negaron a repartir puntos para sus clasificaciones en el torneo.

Aunque no juegue, Medvedev tiene pues asegurado seguir como N.1 del mundo al término del Grand Slam sobre hierba, mientras que Novak Djokovic, que bajó al tercer puesto de la ATP luego de no haber podido defender su título en el Abierto de Australia al no estar vacunado contra el covid-19 y de haberse despedido en cuartos de Roland Garros, donde también defendía su título, seguirá cayendo puestos incluso si gana este torneo el 10 de julio... por cuarta vez consecutiva, lo que sólo Borg (5), Sampras y Federer (5) han logrado en la era Open.

Pero Wimbledon es el templo del tenis, y con puntos o sin ellos, el título tendrá el mismo valor deportivo e histórico: Nadal tratará de conquistar su tercer ‘Grande’ seguido (después del Abierto de Australia y de Roland Garros), un 23º título de Grand Slam para ampliar su récord, mientras que Djokovic buscará un 7º título en Londres, que sería su 21º en Grand Slam.

¿En qué punto están Nadal y Djokovic?

Aunque son favoritos, Nadal y Djokovic no llegan con todas las certezas: el mallorquín está pletórico mentalmente luego de haberse llevado los dos primeros Grandes de la temporada, pero sigue bajo la amenaza de su dolor en el pie izquierdo.

El caso Serena

Es una de las atracciones del torneo: no se la esperaba, pero Serena Williams, beneficiaria de una invitación, realizará su regreso a la competición en individuales. (AFP)