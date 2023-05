El técnico del Barcelona, Xavi Hernández, rechazó los insultos racistas recibidos por el delantero del Real Madrid Vinicius el domingo en Valencia convencido de que en estos casos “hay que parar el partido e irnos para casa”.

“No tenemos que aguantar los profesionales este tipo de situaciones. Es muy desagradable, no veo que pase en otros deportes. Hay que decir basta ya, parar el partido y nos vamos para casa”, dijo Xavi en la rueda de prensa previa al partido de Liga contra el Valladolid. “Es momento de parar todo esto. Insultos... fuera, no se juega”, dijo Xavi, insistiendo en que “es un mensaje para el presidente de la Liga, para el de la federación, hay que frenar todo esto”. “Esto es un tema de educar a la gente, de que no se va a los estadios de fútbol a insultar, es un tema educacional que tenemos que cambiar”, insistió.