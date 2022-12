Francisco “Xico” da Costa, exdelantero de Bolívar, reapareció en sus redes sociales para aclarar las declaraciones que hizo a un medio colombiano sobre su adaptación a la altura de la ciudad de La Paz, cuando militó en filas de la Academia paceña.

De acuerdo con una historia publicada en su cuenta de Instagram, el ariete que ahora defiende los colores de Atlético Nacional de Medellín, en Colombia, aseguró que le costó la adaptación a jugar a 3.600 metros sobre el nivel del mar, pero “nunca habló mal” de la Sede de Gobierno, ni de la gente y su trato.

“Nunca hablé mal de la ciudad, de los paceños, de que me recibieron mal o que me trataron mal. Yo dije que me costó a mí más de lo que pensé adaptarme a la altura, a la ciudad. Y eso me afectaba en la vida particular, porque era más allá de los 90 minutos en cancha”, dijo Da Costa.