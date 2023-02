Always Ready nuevamente no jugará la Copa Conmebol Libertadores en su escenario deportivo, el Municipal de El Alto, y no lo hará porque las autoridades del municipio no cumplieron con el tema de las luminarias, el cambio del césped sintético y el acceso al escenario.

El presidente del albirrojo, Andrés Costa, aseguró estar desilusionado por tantas promesas. Desde el 2020 que la “banda roja” escuchó promesas, desde la entonces alcaldesa Soledad Chapetón y ahora con Eva Copa. Y el tema escapa de las manos de la dirigencia del millonario, según Costa. En el partido ante Libertad Gran Mamoré, en el que ganó por 5 a 0, cuando el equipo de la “banda roja” estaba con el segundo tanto a favor, los hinchas clamaron por luminarias, haciendo referencia a que quieren fútbol internacional en su estadio.

El 2019, Always logró su pase a Copa Sudamericana, en marzo de 2020, Chapetón aseguró que firmó un convenio intergubernamental con la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) para el financiamiento del 100% del proyecto de las luminarias. Nueve millones de bolivianos estaban destinados para esa obra.

En 2021 con Copa al frente de la Alcaldía se confirmó que era el municipio el que asumiría los gastos para que el Gigante del Norte tenga luminarias, ese año Always jugó Copa Libertadores. El año pasado, Miguel Ángel Rimba, director de Deportes del municipio alteño aseguró que las obras para las luminarias se iniciarían en agosto, luego en octubre;

además, agregó que la Alcaldía tendría un monto destinado para las mejoras no sólo de las luminarias sino del césped sintético, observación que también realizó la Conmebol.

El sábado Rimba afirmó que las obras arrancarían en esta semana. “La empresa constructora está lista, ya con oficinas en El Alto y esperando hasta la próxima semana a más tardar para que empiecen las obras de iluminación en el escenario deportivo. La empresa pidió 120 días para la conclusión del proyecto, trabajando a triple turno”, expresó al programa Zona Mixta.

Ante esa nueva promesa del municipio alteño, desde el 2020, el fin de semana, Costa aseguró que ya no cree en promesas, que no se quiere ilusionar y que siente mucho no dar torneo internacional a El Alto.

“Es una pena, promesas incumplidas de parte de las autoridades que poco o nada les importa el deporte. Vamos a tratar de cumplir nosotros con ese requerimiento”, señaló. Always jugará la fase 2 de la Libertadores en el Siles.