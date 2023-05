Yosthin Benjamín Menacho Vargas está listo para iniciar su participación en el Mundial de Taekwondo en Azerbaiyán, categoría de 54 kilógramos, cuando el 2 de junio entre en combate con el rival que se confirme.

Nacido el 6 de julio de 2003, en La Paz, Yosthin es un deportista perseverante que nunca se ha caído, a pesar de las dificultades que se le han presentado en su carrera deportiva, por lo que tiene una historia que contar, una historia de pasión por el deporte, una historia de sacrificio y de conquista.

Sus allegados lo recuerdan como un joven que tiene un corazón grande como para empacar todo lo que deja, entre alegrías y dolores, amigos y familia. Yosthin comenta que “toqué suelo desconocido, amigos que no son tuyos y una ciudad que no es tuya”, como uno de los primeros obstáculos que tuvo que sobrellevar cuando decidió salir del país a prepararse. “Tuve que tener un corazón grande y sobre todo voluntad para conseguir mis sueños, seguir adelante, a veces temí que otros se olviden de mí, pero me alentaba y repetía tú puedes Yosthin y repetía estoy tan lejos de mi hogar, sólo, con hambre, frío y cuanto más lejos estoy vas hacia un destino que es el tuyo; en busca de poder subir mi nivel cada vez lo vi difícil, pero no imposible”, afirmó antes de partir a Azerbaiyán. Dentro su palmarés tiene campeonatos municipales (2019, 2020, 2021 y 2022), ha sido tres veces campeón nacional en la modalidad de formas, luego en peleas, ganó un título significativo en el campeonato universitario de España (marzo 2023) y además es miembro del programa Tunkas.

Actualmente, Menacho está entre los cien mejores atletas del mundo en 54 kg y tras su desempeño en el Mundial de Azerbaiyán es probable que mejore su ubicación.

¿Cómo se siente?

Me siento preparado, muy motivado, con una gran responsabilidad cargada en mis hombros, como es representar de la mejor manera a la tricolor nacional, es un peso y orgullo portar estos colores en un campeonato mundial.

¿Cuándo fue su primer Mundial?

Fue el año pasado en México, ese fue el primero, gané el primer combate, el segundo no pude, pero fue una gran experiencia participar en un certamen de este tipo. Con la experiencia y ganas de ser la sorpresa en este Mundial, quiero dar a conocer que Bolivia también tiene nivel en este deporte.

¿Dónde se alistó?

Me preparé en Bolivia un tiempo, luego tuve unos tres o cuatro meses de campeonatos en Europa para llegar bien preparado a una cita de este tipo. Estuve en al menos siete torneos, en Eslovenia, Bulgaria, Holanda, Bélgica, España y Bosnia. Acredito que estoy preparado para este Mundial con una gran responsabilidad de dar lo mejor por Bolivia.

¿Quiénes le apoyaron?

El Viceministerio de Deportes, la Federación Boliviana de Taekwondo, Droguería Inti, Clínica Meds, rifas y kermeses, amigos y familia para llegar a este Mundial que no es para nada barato. Me siento orgulloso de tener a una presidenta joven y con mucha trayectoria, experiencia en el taekwondo y que esté en Bakú (Ana Hernández, presidenta de la Federación Boliviana de Taekwondo); en la actualidad está representando a Bolivia en el campeonato Mundial como réferi internacional.

¿Qué sueños o aspiraciones tiene?

Mi gran sueño es ser el número uno del mundo en mi categoría, poder llegar a los Juegos Olímpicos de París y ser campeón del mundo en Azerbaiyán. Se puede, todo se puede en la vida si uno trabaja, es disciplinado y constante, además de ser humilde.