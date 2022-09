Zago: “El deseo es continuar, hay que hablar de renovación”

El tiempo va pasando y cuando se está por ingresar al décimo mes del año, Antonio Carlos Zago ya habla de una renovación de contrato, tomando en cuenta que el mercado se abrirá de nuevo a fin de año. El DT afirmó ayer que si en diciembre llega otro club y paga su cláusula de rescisión, se marchará de la Academia.

“Creo que no es prematuro hablar de la renovación, hay que hacerlo ahora para el futuro porque el mercado se abre en diciembre y la cláusula de rescisión no hará que me quede aquí o no. Cuando un equipo está interesado viene y paga la cláusula de rescisión, yo soy profesional y puedo salir porque estoy cumpliendo lo que está en el contrato”, explicó.

El profesional llegó a Bolívar en julio de 2021; en aquella ocasión la dirigencia informó que tenía contrato por dos años, pero según las palabras de Zago, el convenio puede quedar disuelto si otra entidad interesada en sus servicios paga un monto que está estipulado en el documento firmado.

“Luego de que ganamos el campeonato (hace más de tres meses), bromeaba al citar que estaba esperando que hablen conmigo, porque renovaron a varios jugadores, pero todavía sigo esperando para renovar y decidir el futuro de Bolívar. Estamos construyendo un centro de entrenamiento que será de los mejores de Sudamérica y hay que pensar en los próximos dos a tres años para llegar al Centenario y peleando en la Libertadores”, analizó.

¿Al club Bahía?

A Zago se le consultó si recibió alguna propuesta del club Bahía de Brasil. El entrenador de los celestes dijo que “es normal que hablen porque soy brasileño y Bahía es de ese país, al final todos piensan esto; pero hasta ahora no hay nada, ellos empezaron a trabajar hace una semana y primero el Bahía debe conquistar la serie A, porque actualmente milita en la B y si viene algo concreto podemos hablar, pero el deseo es continuar aquí en Bolívar”, subrayó.

Al DT se le insistió en las consultas sobre si le llamaba la atención que hasta la fecha no le hablen de la renovación de su contrato.

“Estoy tranquilo, estamos trabajando como debemos hacerlo y eso es una cosa del presidente (Marcelo Claure). El relacionamiento con la dirigencia es muy bueno y por ello están tranquilos”, acotó.

Remarcó que “en la parte profesional pienso que sería importante pensar en los próximos dos a tres años a fin de que Bolívar llegue al Centenario para pelear la final de una Libertadores y conformando un gran equipo”. Cerró su opinión al recordar a los dirigentes que para pelear una Libertadores “se consigue con tiempo, manteniendo jugadores y el entrenador, que es importante para el club”.