Zago: “Es el momento de lograr una victoria...”

No obstante las bajas, el entrenador Antonio Carlos Zago está seguro de que tendrá una buena respuesta de los jugadores que ingresarán al campo de juego para enfrentar a Nacional Potosí, con el objetivo de sumar de a tres.

“Lo harán bien con certeza, Ábrego se está preparando bien, es un partido importante para nosotros, vamos a intentar lograr los tres puntos, hace cuatro partidos que no ganamos y estamos 14 partidos invictos, creo que es el momento de lograr una victoria de local”, afirmó el entrenador celeste a la cadena Tigo. A esta altura del torneo no se puede perder más puntos, “la preocupación ahora es no perder a los jugadores, tenemos partidos importantes, difíciles, falta un mes para terminar la competición, espero que podamos terminar con todos”. En torno a la disputa apretada con The Strongest y Always Ready, dijo que “va a ser un final de campeonato emocionante, que es lo que queremos”.