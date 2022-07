Zago espera un llamado para hablar del futuro

Antonio Carlos Zago mandó ayer un mensaje a la dirigencia de Bolívar para hablar de su futuro y ver si es factible una ampliación de su contrato que concluye dentro de un año.

Al brasileño se le consultó ayer si le propusieron ser el técnico del Centenario, Zago no tuvo problemas en mencionar que “es lo que estoy esperando también, que me llamen, para hablar del futuro, pero no de mañana, sino de un futuro lejano”. Si se produce la reunión, Zago quiere abarcar muchos temas de cómo planificar el futuro de la Academia, siempre vinculado con el Centenario que tendrá la institución en abril de 2025.

“El 2025 es el Centenario del club, estamos en un año importante porque a fin de año tendremos el Centro de Alto Rendimiento y el 2024 el estadio. El Bolívar debe pensar en el futuro más lejano, no sólo en el mañana”, reiteró el entrenador de 53 años.

Estado de las canchas

Marcelo Robledo, DT de Independiente, declaró en las últimas horas que Bolívar debería acostumbrarse a jugar en las canchas que tiene el país, ya que no está en Europa.

Zago se molestó ayer, contestó que “es una mala declaración porque se precisa una buena cancha y un balón para jugar al fútbol; esto es fútbol, no rugby”. Recordó que el pasado domingo en Tarija no se pudo mostrar un buen fútbol y que el estado del campo de juego del IV Centenario perjudicó a los dos planteles.

“Es duro jugar al fútbol en esas condiciones. No queremos una cancha como Ananta, pero al menos como el Siles o el Tahuichi. Se debe hacer arreglos mínimos y dar condiciones a los jugadores por el bien del espectáculo”, finalizó el director técnico.