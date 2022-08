Zago interpela al VAR: “Tenemos que ver si nos dejan pelear o si nos quedamos con el Apertura”

Sin poder camuflar su molestia, el director técnico de Bolívar, Antonio Carlos Zago, objetó ayer el trabajo del VAR. Identificó errores en el triunfo (2-0) de The Strongest ante Royal Parí, en Santa Cruz. “Tenemos que ver si nos van a dejar pelear hasta el final o si nos quedamos aquí tranquilos con el Apertura”, lanzó.

Después de que su equipo ganó por 1-0 a Oriente Petrolero, en el Siles, Zago ofreció una conferencia de prensa para analizar el encuentro en Miraflores, pero también para poner en evidencia el trabajo del VAR.

“Contento por la victoria que nos deja ahí peleando por las primeras colocaciones, que es lo que queríamos”, destacó.

Identifico que ayer en Santa Cruz, donde jugaron The Strongest y Royal Parí, “hubo otro error del línea. No sé si ellos vieron que el arquero estaba adelantado o apagaron el VAR porque no es posible, ellos tienen tiempo para pensar, tienen tiempo para ver todo. Tienen que ser más competentes creo para poder hacer las cosas mejores para trabajar con más tranquilidad”.

Sin especificar, protestó: “Tenemos que ver si nos van a dejar pelear hasta el final o si nos quedamos aquí tranquilos con el Apertura. Creo que no puede pasar que un equipo que gana el Apertura no puede pelear en el Clausura”.

“No queremos ayuda de nadie, queremos apenas que todo sea justo para todos. Esto es fútbol, eso es lo más importante”, precisó.

Pidió a la dirigencia sumarse. “No sólo yo tengo que hablar aquí, la dirección tiene que hablar aquí y decir todo lo que está pasando. No podemos estar callados”, dijo.