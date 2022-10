Zago nota cansancio y falta de ritmo en sus jugadores

El técnico de Bolívar, Antonio Carlos Zago, detectó cansancio y falta de ritmo en sus futbolistas en el juego que empataron frente a Independiente. En el tema de agotamiento, el brasileño se refirió puntualmente a los casos de Francisco Da Costa y Patricio Rodríguez, quienes fueron sustituidos en la parte final del encuentro que terminó empatado sin apertura del marcador.

“Pato y Xico no estaban haciendo lo que debían hacer en el final, se cansaron, no volvían, así que es mejor poner dos jugadores más frescos e intentamos con Abrego, Salvatierra y Sebastián Melgar”, subrayó el técnico.

El último partido que los celestes disputaron antes del receso fue el 18 de septiembre (4-1) ante Real Tomayapo, luego el cuerpo técnico decidió dar un descanso de una semana a toda la plantilla, excepto a los siete jugadores que estuvieron convocados a la Selección nacional para la fecha FIFA.

Sin embargo, cuatro jugadores de Bolívar que fueron a la Selección nacional terminaron con más resto físico que Francisco Da Costa y Patricio Rodríguez, quienes intentaron pero no estuvieron en buena jornada. Los que jugaron los 90 minutos ante los capitalinos fueron Gabriel Villamil, Leonel Justiniano, José Sagredo y Roberto Fernández. Luis Haquín y Diego Bejarano también tuvieron pocos minutos y el que no ingresó fue el mediocampista Moisés Villarroel.

El paréntesis

Zago también hizo mención a la dificultad que le causa los recesos por la fecha FIFA, debido a la cantidad de jugadores que cede la Academia a la Verde. “El receso nos afecta desde el año pasado, cuando volvíamos a jugar después de la fecha FIFA no era el mismo equipo y no manteníamos el ritmo. Damos siempre muchos jugadores a la Selección y nos complica en los entrenamientos. El receso no es una disculpa, pero pasó el año pasado y se repitió ahora”, comentó.

Admitió que la plantilla se volvió reducida con la salida de tres jugadores en los últimos meses. Hizo alusión especial al ataque con la salida de su compatriota Bruno Sávio.

“Nos falta delantera, pero esta es la plantilla que tenemos hasta fin del torneo, tenemos que trabajar como hicimos hasta hoy para marcar goles, Bruno (Sávio) era un jugador que hacía la diferencia porque estaba acostumbrado con el equipo. Hemos perdido mucho con la salida de Sávio, eso lo saben todos”, acotó.

Viaje a Cochabamba

Los celestes viajarán esta noche a Cochabamba, ciudad en la que instalarán su cuartel general hasta el próximo viernes para jugar mañana ante Wilstermann y el viernes con Palmaflor, en el estadio de Quillacollo.

Para rivalizar con los “aviadores” será baja el defensor César Martins, quien acumuló cinco amarillas y quedó automáticamente suspendido para este compromiso.

El sábado no apareció en la lista de convocados el español Alberto Guitián, del que se desconoce si fue por una decisión técnica o alguna dolencia que aqueja el jugador que fue titular en los últimos partidos.