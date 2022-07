Copa Evo: cocaleros prevén ganar $us 100 mil y hoteleros no esperan rédito

Los sectores económicos afincados en la localidad chapareña no tienen las mismas expectativas, sobre todo los hoteleros, puesto que las delegaciones se hospedarán y alimentarán en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Villa Tunari.

Las seis federaciones del trópico de Cochabamba y sponsors que financiarán la Copa Evo con una inversión de 50.000 dólares esperan obtener una utilidad de 100 mil dólares deduciendo impuestos. Hoteleros y otros sectores de Villa Tunari, sede del torneo que se disputará del 31 de julio al 7 de agosto, no prevén réditos.

El Chapare es una de las dos regiones productoras de coca de Bolivia, materia prima para la fabricación de cocaína. El último informe de la Unodc señala que del total de la coca de esa región, más del 90% no pasa por el mercado legal.

Este sector se siente desalentado porque sus ingresos directos provienen de los turistas y no de las actividades deportivas - locales, nacionales o internacionales- que se realizan en el estadio municipal de Villa Tunari.

“Nosotros ofrecemos lo que tenemos. Todo lo que necesiten, lo que nos pidan se les da, pero las delegaciones deportivas tienen su hospedaje y catering especial (en el CAR). Ahí dan comida, dan todo, prácticamente copan todo. Nosotros tenemos todos los servicios y podemos darles. No genera movimiento económico para los demás sectores, ellos absorben todo”, dijo Santiago Willis, presidente de la Asociación de Hoteles del Trópico (Ashotropic).

Gastos y rentabilidad

Los principales gastos o ítems fuertes para cubrir la competencia internacional, de acuerdo con Guamán, es el caché –un determinado dinero que se paga a cada equipo-, transporte, alojamiento, alquiler de escenarios y alimentación para jugadores.

Con la venta de las entradas, los organizadores esperan obtener una utilidad de unos 100 mil dólares con los descuentos de impuestos.

Hasta el momento tienen 90.000 entradas dosificadas. Estiman que 20.000 personas asistan a la inauguración, otras 20.000 a la clausura y que haya 50.000 asistentes a los 30 partidos que se disputarán en las distintas sedes. El promedio del costo de las entradas será de 20 bolivianos, por lo que se prevé una recaudación de 1,8 millones de bolivianos, pero deduciendo impuestos esperan obtener 100 mil dólares.

“Es un torneo altamente rentable porque será en el trópico, no es en una ciudad capital donde la gente no participa. En el trópico como podría ser en el Chaco, en las Misiones, en los Yungas de La Paz estos partidos se disfrutan a estadio lleno. Hay muy buena asistencia. El torneo es sostenible”, destacó Guamán.

David P., fotógrafo de Villa Tunari que acostumbra asistir a los partidos que se disputan en el estadio Olímpico Bicentenario, dijo que el costo de las entradas de un partido oscila entre los 10 y 20 bolivianos.

“El último partido al que fui fue el de un campeonato femenino y la entrada era de 10 bolivianos. Suele variar. Cuando es de la Liga cobran hasta 40 bolivianos”, explica David.

El presidente de la Asociación de Fútbol de La Paz (AFLP), Isaac Mollinedo, explicó que en los torneos locales la asociación se encarga de cobrar el derecho de inscripción anual. Luego cada equipo debe pagar cierto monto cuando le toca jugar y con ese dinero se cubren los honorarios de los árbitros, al comité técnico y al comité médico.

Añade que el organizador del campeonato debe garantizar la disponibilidad de las canchas. En caso de tratarse de torneos de carácter nacional se requiere la intervención de la federación, que se hace cargo de otros gastos y los premios.

Los confirmados

Hasta el momento, los equipos que confirmaron su participación en la Copa Evo categoría Sub-17 son: Boca Juniors (Argentina), River Plate (Argentina), Gremio (Brasil), Universidad Católica (Chile), Sporting Cristal (Perú) incluyendo las delegaciones bolivianas de Always Ready, Bolívar, Deportivo Trópico, Futvalle y The Strongest.

Están en duda Blooming y Houstonians de EEUU, aunque los organizadores ya previeron sus posibles reemplazos si desistieran de participar. En sustitución de Blooming hay tres equipos cruceños y de Houstonians hay dos clubes sudamericanos.

Mientras avanza la organización los rubros hoteleros y de servicios de Villa Tunario no tienen mayores expectativas.

“Esos juegos no nos benefician porque ellos (los organizadores) tienen al CAR donde entran 600 personas. Por eso no utilizan nuestros hoteles. Cuando hay esos campeonatos nadie se hospeda, es lo que puedo decir. No quiero ser pesimista, pero siempre ha sido así”, afirma Willis.