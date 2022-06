Desacuerdos por la Unibol fracturan el Pacto de Unidad en el Chapare

Desacuerdos internos sobre el manejo y situación de la Universidad Indígena Quechua “Casimiro Huanca” (Unibol Quechua) causan fracturas entre las organizaciones que son parte del Pacto de Unidad tras una reunión realizada en Chimoré, donde está situada la casa de estudios superiores.

“El Pacto de Unidad no nos ha tomado en cuenta. Emitimos resoluciones en coordinación con las tres federaciones, incluso firman los ejecutivos y todos los participantes de los tres departamentos (Cochabamba, Chuquisaca y Potosí). Ahora, en la reunión, no las toman en cuenta y lo que han firmado están tratando de borrar con el codo. Eso no puede pasar en la nación quechua. No pudimos concluir la reunión y no llegamos a un acuerdo. Estamos molestos por cómo nos trata el Pacto de Unidad”, dijo el presidente del Consejo Educativo de la Nación Quechua (Cenaq), René Sandoval.

La reunión del Pacto de Unidad se realizó el jueves 16 de junio en ambientes de la Unibol Quechua. Se debía evaluar la situación de la casa de estudios superiores, luego de que los estudiantes tomaran la universidad (el 12 de mayo) y realizaran un paro de 18 días exigendo cambios en la administración, la modificación de la malla curricular y la designación de docentes calificados.

El Pacto de Unidad está conformado por cinco organizaciones: la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias Bartolina Sisa, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Collasuyu, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia y el Cenaq.

En el ampliado también participaron el ministro de Educación, Édgar Pary, el viceministro de Educación Superior, José Luis Gutiérrez, el presidente de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Evo Morales, y las autoridades de la Unibol.

Sandoval explicó que a raíz de los conflictos en la universidad, el 14 de febrero realizaron una reunión entre los miembros de la nación quechua, la Federación Única de los Pueblos Originarios de Chuquisaca y otros. En esa oportunidad firmaron una resolución y entre sus puntos más importantes destacan: descentralización de la Unibol en territorio de la nación quechua, auditoría interna y externa de la casa de estudios superiores, recuperación de la junta comunitaria y la destitución o renuncia del decano de la Unibol, Antonio Ramírez, y del director de Educación Superior del Ministerio de Educación, Mario Fuentes.

Estas resoluciones fueron presentadas en la reunión del Pacto de Unidad; sin embargo, de acuerdo a Sandoval, no tomaron en cuenta las decisiones de la nación quechua. Algunos miembros del Cenaq como de Chuquisaca y Potosí, se desmarcaron sin llegar a algún acuerdo. Tras las pugnas internas el Cenaq abandonó el ampliado.

“Si tenemos una resolución firmada por las federaciones y no lo toman en cuenta, es por que están defendiendo a Ramírez y Fuentes. Eso no puede pasar en las organizaciones; al defenderlos están perjudicando a la universidad y sus estudiantes. Nos están llevando a más conflictos”, dijo el presidente del Cenaq.

El dirigente considera que la presencia y discurso de Morales pudo influir en los desacuerdos, pero no precisó de qué manera.

Durante la reunión, Morales dijo que el objetivo de la “Casimiro Huanca” es que “no tenga autonomía” por lo que no deben realizarse “paros ni protestas”.

“Nuestras universidades indígenas no tienen autonomía, dependen del Presidente y de los ministros”, aclaró Morales.