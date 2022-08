$!MAS desempolva 16 causas contra Manfred y ve daño de Bs 128 MM

Reyes Villa considera que esos procesos están prescritos, pero que se han reactivado debido a que en una encuesta de este periódico aparece como potencial candidato para 2025. Aunque él asegura que no tiene planes para la candidatura presidencial, dice que buscan inhabilitarlo o sacarlo de la Alcaldía, lo que sin embargo no sucederá mientras alguna sentencia no sea ejecutoriada.

“Ese monto se recupera en la vía civil o en la vía penal una vez ejecutoriada la sentencia. La vía penal es más para perseguir el delito, no para recuperar los montos económicos. Sin embargo, es por eso que en algunos casos (o procesos) se tiene la cuantía y en otros no. Nosotros estamos persiguiendo la sanción del delito. Obviamente hay un daño económico al Estado”, asegura la directora de Asuntos Jurídicos de la Gobernación, Patricia Sánchez, respecto a los procesos que afronta el Alcalde.

La posición del MAS

El concejal masista Joel Flores aseguró que la sentencia de reclusión de un mes contra Reyes Villa no lo inhabilita como alcalde de Cochabamba mientras la sentencia no sea ejecutoriada. “Mientras esa sentencia de estar en prisión, aunque sean de 30 días, no sea ejecutoriada, no se va a poder hacer nada. Él (Reyes Villa) está habilitado para ejercer como Alcalde de Cochabamba”, sostuvo Flores.

Además, el concejal masista está convencido de que la sentencia se va a “dilatar” por los recursos de apelación que presentó la defensa del Alcalde.

El Juzgado de Sentencia Quinto dispuso la reclusión de 30 días contra Reyes Villa, que debe ser cumplida en San Sebastián. Una sentencia de esa naturaleza, en los hechos, no implica el encarcelamiento de la persona.

La denuncia fue presentada por el exalcalde Edwin Castellanos, también del MAS, en 2013.

La Constitución Política del Estado dice que las personas con sentencia ejecutoriada, pendiente de cumplimiento, no pueden postularse a cargos públicos.

El artículo 234 precisa que para acceder a un cargo público “no debe tener pliego de cargo ejecutoriado, ni sentencia condenatoria ejecutoriada (...) pendientes de cumplimiento”.

Muñoz aseguró que en dos semanas se reactivaron los procesos y que en este último caso en una audiencia maratónica se dictó sentencia.