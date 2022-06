Sin presencia de los universitarios, Pacto de Unidad decidió sobre la Unibol Quechua

Los universitarios de la Unibol Quechua no participaron en la reunión con el Pacto de Unidad realizado en ambientes de la casa de estudios superiores en el Chapare. Las resoluciones están enfocadas a la parte académica, en mejorar la malla curricular, pero no toman en cuenta la exigencia de docentes calificados ni decidieron sobre la continuidad o destitución del decano de la Unibol Quechua, Antonio Ramírez, y el director de Educación Superior del Ministerio de Educación, Mario Fuentes.

“Nosotros como estudiantes no pudimos ingresar a la reunión porque no nos dejaron. Nos dijeron que sólo autoridades podían reunirse. Ellos decidieron. Analizaron la situación de la Unibol y el conflicto que atraviesa desde hace más de un mes. No hubo un acuerdo unánime porque se registró pugnas entre ellos, entre el Pacto de Unidad y el Cenaq. Han decidido políticamente sin solucionar el problema”, explicó a Página Siete un estudiante de la carrera de Agroforestaria.

Las resoluciones del Pacto de Unidad son cinco: Ramírez y Fuentes serán investigados, se instruyó la actualización de la malla curricular, el Ministerio de Educación solicitó un informe analítico sobre la malla actual, se pidió informes sobre el desempeño de los docentes y, por último, los informes deben ser presentados al reinicio de las actividades académicas, el 27 de junio.

Al concluir la reunión del Pacto de Unidad, los universitarios se acercaron al ministro de Educación, Édgar Pary, y le plantearon sus inquietudes. Le dieron a conocer que en la Unibol no se refuerza la práctica pese a que son carreras productivas.

“Le explicamos el porqué del conflicto. Todo es a raíz de la mala malla. El ministro estaba un poco decepcionado porque no fuimos invitados a informar la verdad”, añadió el estudiante.