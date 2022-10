Confidencias, el lado agradable de la política

“Eso que usted me dice va a estar muy complicado”, comenta con el rostro adusto René Rosquellas... Continúa con el ceño algo fruncido y acota: “Usted nos dice que vamos a tener bonitas fotos... cómo pues si nosotros no somos bonitos”. Ríe, ríe con ganas... es como un niño al que le gusta hacer travesuras, pero en vez de tener juguetes cerca suyo, él hace bromas con el lenguaje. Es un mago que agarra las palabras al aire y las convierte en elefantes de colores o en mariposas. Parece que la creatividad la lleva consigo en algún bolsillo de su camisa.

Rosquellas, también conocido como Don Roque o Ronde, es el director de Confidencias, el programa que ronda los 40 años de vida y que se emite una vez a la semana por Radio Panamericana. Habla con Página Siete y cuenta un par de secretos del éxito de su creación radial.

El humor es algo muy serio para él. Esa es una de las claves del programa de radio que nació en 1982. Nada de lo que se difunde al aire es producto del azar; y el otro secreto es el equipo de trabajo, encontrar almas gemelas para interactuar frente al micrófono es todo un reto.

Risas desde 1982

A comienzos de la década del 80 eran tiempos en el país. La democracia daba sus primeros pasos y la censura quedaba abandonada en algún garaje antiguo, junto con los tanques militares. Bolivia empezaba a reírse sin miedo y siempre había un motivo para encontrar alegría donde otros sólo veían problemas.

La primera propuesta de Confidencias era la creación de un programa en el cual el locutor fuera una especie de amigo confiable capaz de escuchar las preocupaciones del público y, en un acto contrario a sus principios, él poco a poco cuenta al micrófono esas noticias vestidas de rumor.

“No hemos creado a propósito el programa, sino que surgió sin querer. Al comienzo era un programa diario de una hora que iba con música y con algunos breves comentarios, los cuales fueron tomando un tono humorístico que le gustó a la gente”, explica Rosquellas, quien en años pasados dio clases en las casas superiores de estudio de La Paz.

El éxito del programa radial, en una época en la cual la televisión todavía era incipiente, se trasladó a los fines de semana, en un horario estelar: domingo 12.00, en Radio Panamericana.

El programa entonces adquirió personalidad. Se recopilaban los sucesos más importantes y se confeccionaba un pequeño informativo que sugería el verdadero trasfondo de cada uno de los acontecimientos. Se crearon personajes y se recrearon a otros, principalmente del espectro político nacional.

Nostalgias

En 1984 se conformó el primer team Confidencias como programa de humor. La elaboración de los libretos estaba delegada a Roque y lo acompañaba en el trabajo Rulo Vali (Raúl Gil Valdez). Se sumaron artistas del teatro y el radioteatro en el país. Entre aquellos primeros realizadores estuvieron Walter Vásquez, Jaime Vásquez, Cristina Corrales y Jaime Rivero.

Dos años después se sumaron las voces de Cacho Mendieta, Gabriel Barrios, Luis Sempértegui y Luis Palacios. Se incluyeron también parodias musicales referidas al tema político central de la semana.

Confidencias no se estancó. Hubo corresponsales ficticios, se simularon llamadas telefónicas (a veces visitas) de personajes políticos y todo bajo el paraguas del humor. Entre risa y risa se consolidó como el programa con mayor audiencia del país en las ciudades, poblados y comunidades.

Allá por 1989 el programa pasó a la televisión. En 1996 se consolidó como La Plaga, en la Red ATB. Durante pocos minutos se buscaba robar sonrisas a los espectadores, aquella aventura en ATB duró hasta 1998.

En 1999 La Plaga saltó a la Red Uno. Luego —en 2003, en el mismo canal— el elenco de Confidencias realizó el programa Espacio Solicitado.

Uno de los pasos más recordados fue del micrófono a las tablas. “Durante muchos años me he resistido a que vayamos al teatro porque la radio tiene su magia, su secreto y su encanto. Yo tenía miedo de que la gente se fuera a decepcionar al vernos físicamente, con todos nuestros defectos y debilidades, haciendo el programa frente al micrófono... pero parece que a la gente le gustó”, explica don Roque.

Primera plana de Confidencias

Los políticos dan material a los humoristas hace mucho tiempo, y Confidencias los pone en evidencia. “Ellos están siempre alertas a ver en qué momento nos vamos a equivocar”, narra el creador del programa.

Cuenta que el espacio radial nunca fue vetado. Presidentes, vicepresidentes, ministros y ministras tuvieron que soportar las bromas de Confidencias. “Recuerdo que estábamos haciendo un programa normalmente cuando salió la Ley contra el racismo y la discriminación (Ley 045, de 2010). Nos hicieron saber que había un programa que ofendía a las autoridades y que eso era discriminación. Pero nunca pudieron demostrarnos cuál era la parte de nuestro programa que cometía ese pecado”, sonríe Rosquellas.

Hugo Banzer Suárez, Gonzalo Sánchez de Lozada, Jaime Paz Zamora, Evo Morales... todos ellos fueron parte de las aventuras de Confidencias. “Es paradójico porque alguna vez no poníamos a algún político durante un tiempo y nos reclamaban. Nos decían ‘¿qué pasa, ya no lo mencionan al jefe’”, cuenta el director. Para ellos era y es muy importante estar en los libretos del programa: “Cierto día un político me dijo: ‘Salir en Confidencias es como estar en la primera página de un periódico’”.

En la actualidad sigue la receta de ochentera. En la semana el equipo de trabajo tiene las antenas alertas para encontrar las noticias más importantes del país. Don Roque confiesa que Página Siete es uno de sus referentes para elaborar su libreto que le toma aproximadamente un día y medio de labor. Al final René Rosquellas, Denisse Mercedes Mendieta, Luis Sempértegui (Luigi), y Gabriel Sánchez hacen magia radiofónica.

En el edificio Las Torres Mall se reúne el equipo de Confidencias para la producción fotográfica de este reportaje. Quien no puede llegar a la cita es Luigui (Luis Sempértegui, él hace la voz de Evo Morales) porque hace tiempo que vive en Estados Unidos, pero gracias a la tecnología la distancia no impide que sea parte del show radial.

Cuando se encuentran Denisse, Gabriel y Roque la risa entra en escena. Hacen muecas ante la cámara fotográfica, ella suelta una ocurrencia y Gabriel le sigue el ritmo; mientras que René se suma a las bromas. Quizás el secreto de la vida sea ése: aprender a tomar la vida con humor, e incluso reírse de uno mismo. A fin de cuentas las fotos siempre salen bonitas cuando hay alegría.