Si hubiera que elegir una imagen de cine para recordar este 2022, sería la sorpresiva bofetada que Will Smith le propinó a Chris Rock la noche de los Óscar. Fue un incidente que sigue dando de qué hablar y que, para muchos, resumen un año lleno de sorpresas.

Es que la industria audiovisual pareciera tener como avatar a Smith: a finales de año el actor trata de recuperarse después de la caída causada por el incidente, así como el séptimo arte intenta llegar a los números previos a la pandemia.

Asimismo, 2022 fue un año especial, ya que llegaron a las salas cintas que originalmente se tenían previstas para 2020. Los estrenos postergados hicieron que muchas producciones tuvieran una respuesta más indiferente, fuera de una que otra sorpresa y el cambio de intereses de la audiencia.

Tal es el caso de cada vez más alicaído cine de superhéroes. Estas cintas, que antes de la pandemia garantizaban éxito seguro, aunque fuera menor, ahora demostró que llegó a cansar con sus espectáculos visuales.

Ninguna de las cintas fuera de la última de Spìderman estrenada en 2021 –tanto de Marvel como DC– llegó a igualar los números de años anteriores.

The Batman, una de las más esperadas, apenas llegó a los 700 millones de dólares, 100 millones menos que Batman v Superman, que fue destrozada por la crítica en su estreno en 2016. Marvel no se libra de ello, con Thor Love and Thunder siendo vapuleada, al igual, que Doctor Strange: multiverso de la locura.

Las esperanzas residen en Wakanda Forever, que hasta ayer ya había superado a The Batman, aunque sus 767 millones distan mucho de los 1.916 millones de dólares de Spiderman.

También fue un año en la que cintas aparentemente destinadas a ganarse todos los premios, como Amsterdam de David O. Russell, no lo hicieron, mientras que el género de terror ganó en festivales internacionales, como Crímenes del futuro de David Cronemberg en Cannes.

De hecho fue un muy buen año para los escalofríos. Salieron joyas como Scream, X y su precuela Pearl, Nope de Jordan Peele, Barbarian, Sonríe y Terrifier 2 ganando en taquilla y crítica.

Fue el año en el que las plataformas mostraron su cada vez más grande importancia. Con cintas como Sin novedad en el frente (Netflix), Argentina, 1985 (Amazon), Todo en todas partes al mismo tiempo (Amazon) y la más reciente Emancipación (Apple TV) han confirmado el potencial de esta forma de distribución.

Es también el año en el que la nostalgia demostró que puede, al mismo tiempo, triunfar como dejar indiferente al público.

En el primer caso, tenemos a Top Gun: Maverik, secuela del clásico de acción de los 80, debía estrenarse en 2020. La pandemia obligó a retrasar el estreno hasta mediados de 2022. El resultado fue asombroso: más de 485 millones de dólares en todo el mundo en taquilla, coronándose como la más taquillera del año y con brillantes críticas a su favor.

Al otro lado del extremo está Avatar: el sentido del agua, otra secuela tardía (13 años) que no sedujo aún a la audiencia, y Halloween Ends fue un fracaso que molestó a los seguidores.