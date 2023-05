El 29 de abril de 2013 se promulgó la Ley del Libro y Lectura Óscar Alfaro. Su reglamentación salió casi a la par de la norma. Hoy sólo uno de los 11 objetivos de la Ley 266 se cumple a cabalidad. Lo que para el sector librero parecía una victoria, pronto se transformó en promesas; así califican la norma quienes son expertos en el ecosistema de libros bolivianos, ya que los actores privados fueron relegados por el Gobierno a la hora de producir, promocionar y fomentar la escritura y lectura.

David Pérez Hidalgo, de la Cámara Departamental del Libro de La Paz, asegura que sólo se cumple con el pago de la exención de impuestos, pero eso no es suficiente para lo que engloba.

“Eso es apenas una parte de todo lo que debería hacer el Gobierno en su tarea de generar políticas, planes y acciones dirigidas a la formación de lectores y escritores, promover el hábito de lectura y escritura en la población y promover la producción bibliográfica y la industria editorial estatal y privada, por mencionar algunas metas de la ley”, dijo.

Ernesto Martínez, expresidente de esta institución, apuntó que “no sólo se trata de acceder a la compra del libro, sino de fomentar la industria y el acceso al libro como un bien de primera necesidad. Sin la parte privada no se puede avanzar. Esta ley no fue concebida sólo por el tema de impuestos sino es una ley integral de acceso al libro para toda la población”. Martínez además dejó una interrogante como prueba del desmedro en el sector librero en el país: ¿cuántas librerías se han cerrado?

Datos de la Cámara Departamental del Libro, cuya responsabilidad es el registro ISBN, muestran que en los anteriores cinco años se publicaron 7.605 títulos. Pero existen textos del Ministerio de Educación e incluso del Centro de Investigaciones Sociales que aún no fueron registrados. Esto no constituye un delito, pero sí una contravención a la Ley del Libro. Bajo el amparo de esta norma, todo texto que circule en el país debe contar con ese registro y no sucede así con la totalidad de libros estatales. El ISBN, por sus siglas en inglés, es el registro internacional que todo libro debe tener.

1Generar políticas, planes y acciones dirigidas a la formación de lectores y escritores.

La formación de lectores, según David Pérez y Ernesto Martínez, no tiene que ver únicamente con bajar precios de los textos sino con políticas que permitan el acceso al libro para todas las poblaciones y en diferentes escenarios.

El Ministerio de Educación sostuvo la campaña “Bolivia Lee”, en la que se recolectaron 925.245 libros en la modalidad de donación. Sin embargo, no se concretaron las bibliotecas comunitarias o públicas con las donaciones, siendo enviados algunos a bibliotecas de cárceles. Así la iniciativa no concluyó su objetivo y, en cuanto a la formación de lectores, los premios nacionales fueron discontinuados.

Este punto contempla tuiciones para las Entidades Territoriales Autónomas, en el marco de sus competencias, conforme a lo establecido en la Ley 031. La Alcaldía de Cochabamba y la Gobernación del departamento de Santa Cruz cuentan con leyes diferenciadas sobre este fomento a la lectura y la escritura.

2Implementar el Sistema Plurinacional de Archivos y Bibliotecas.

El Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia es el repositorio oficial del país y está a cargo del Sistema Plurinacional de Archivos y Bibliotecas. Estos documentos se encuentran en la ciudad de Sucre y su existencia es anterior a la ley y se adecuó a la norma. En 2021 programaron dos encuentros virtuales con las instituciones involucradas, con el objetivo de analizar la actual norma y su aplicación.

Según la reglamentación de la actual Ley del Libro, los textos que son priorizados para edición, publicación, promoción y difusión son elegidos bajo criterio de “interés nacional”. Esos indicadores tienen que ver con el contenido cultural, histórico, tecnológico, científico, académico y educacional, y resulten de gran aporte para la sociedad.

3Promover el hábito de lectura y escritura en la población, a través de la implementación y fortalecimiento de bibliotecas, y otros espacios públicos y privados, para la lectura y difusión del libro.

Ésta fue una campaña de donaciones que se realizó en todo el país. Los textos recolectados, sin embargo, no alcanzaron al ambicioso objetivo de dotar a todas las unidades educativas de una biblioteca. De hecho, se pidió a la población no donar libros rotos o con hojas faltantes. Quienes sí fueron beneficiadas fueron las personas privadas de libertad que obtuvieron más textos.

En este caso, otro problema fue que los libros únicamente llegaron al eje central del país.

4Fomentar la edición y producción de libros en idiomas oficiales del Estado Plurinacional y su traducción.

Aunque Bolivia cuenta con el Instituto Plurinacional de Estudio de Lenguas y Culturas, no existe producción en idiomas oficiales que sea a gran escala. Según el catálogo de su página web, tiene textos en aymara, quechua y guaraní de 2019 que no están disponibles para descarga. Ese mismo año las autoridades de esta instancia reconocieron los esfuerzos de privados por hacer las traducciones de textos a idiomas oficiales, mas no como un plan nacional o política estructurada.

5Promover la producción bibliográfica y la industria editorial estatal y privada.

La importación de libros, periódicos y revistas, en versión impresa, está exenta del Impuesto al Valor Agregado (IVA). La venta de libros de producción nacional e importados, y de publicaciones oficiales realizadas por instituciones del Estado Plurinacional de Bolivia, en versión impresa, está sujeta a una tasa cero. Éste es el único punto que se cumple y mantiene desde que se promulgó la norma.

Según datos de importaciones de libros en Bolivia, obtenidos de Cerlac, 2019 fue el año en que más libros ingresaron al país, un aproximado de 16.000 ejemplares, mientras que en 2022 un aproximado de 13.000 unidades provenientes de otros países.

6Crear el Fondo Editorial del Libro

Bolivia tiene el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (Cerlac), organismo intergubernamental más importante de la región, y el único artículo de Bolivia fue elaborado por el anterior presidente del Directorio de la Cámara del Libro, Ernesto Martínez. En este documento se resaltó en 2018 la ausencia del Fondo Editorial del Libro y su beneficio al sector público y privado. Desde Buenos Aires, en la Feria del Libro en la que Bolivia no participa, Martínez dijo: “Son 10 años de la ley y aún no podemos acudir a ese Fondo Editorial”.

La ausencia de Bolivia en este encuentro literario argentino es un ejemplo más de la falta de atención estatal al sector. Una demanda que se fue repitiendo en los últimos años sin tener una respuesta positiva.

7Promover y apoyar la edición de material bibliográfico en formatos apropiados, para la consulta por personas con capacidades diferentes.

El Instituto Nacional de la Ceguera adquirió 87 volúmenes de diccionarios en sistema braille y 10 libros fueron adaptados a sistemas de lectoescritura en 2014. Esta iniciativa se alcanzó únicamente para la ciudad de La Paz. Estos logros fueron adoptados por la dirección del instituto especializado en el área.

8Fomentar el uso de nuevas herramientas tecnológicas de la información y la comunicación.

La llamada revolución tecnológica es otra de las deudas del Estado en el ámbito de la lectura, ya que no existe normativa ni apoyo en relación con la compra, venta o producción de libros en formatos digitales.

9Promover la participación ciudadana a través de actividades de fomento a la lectura, escritura, y el libre acceso a bibliotecas y otros espacios interactivos.

Esto implica la participación del sector privado y público en ferias nacionales y privadas. La participación en estos eventos se ha reducido a sólo la participación del Estado, denunciaron en innumerables oportunidades los representantes de la industria del libro.

La Editorial del Estado se ha constituido en la única instancia que cuenta con stands o forma parte de espacios abiertos dentro de ferias fuera del país, haciéndolo en representación de toda la literatura boliviana.

Los títulos priorizados por esta empresa pública se rigen bajo el dictamen de la “Revolución democrática y cultural”, como indicó en diferentes oportunidades la gerente ejecutiva de la Editorial del Estado Plurinacional, Estela Machicado.

Por ejemplo, en la última Feria Internacional del Libro, la obra cumbre de esta unidad fue Fidel, biografía del ex líder cubano a cargo de la escritora Katiuska Blanco.

Su llegada y promoción de libro estuvieron a cargo de esta empresa.

10 Desarrollo de la escritura y la lectura en idiomas oficiales reconocidos por la Constitución Política del Estado.

Al contar Bolivia con 36 lenguas originarias, éste es uno de los objetivos que está más lejos de ser alcanzado.

El rescate de los conocimientos de pueblos indígenas y su inclusión en documentos con soporte como un libro tampoco está siendo cumplido por la parte privada.

11 Crear el Comité Plurinacional del Libro y la Lectura.

La ley dispone que los ministerios de Culturas y Turismo, y de Educación definirán e implementarán el Plan Plurinacional de Fomento al Libro y la Lectura, en forma coordinada y participativa con todas las organizaciones e instituciones vinculadas al sector.

Este plan no se hizo y debía tener programas, proyectos, estrategias e instrumentos relativos a la promoción, difusión, fomento y sensibilización. El 19 de julio de 2013 se reunieron por primera y única vez.

En ese encuentro participaron los impulsores de la norma como es el caso de Ernesto Martínez, quien explicó que “no nos volvieron a convocar”.