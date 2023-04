El 29 de abril de 2013 se promulgó la Ley del Libro y la Lectura “Óscar Alfaro”. La norma fue anunciada con bombos y platillos, pero una década después casi nada de los objetivos de la norma y las determinaciones de la misma se han cumplido.

Nunca se estructuró el comité de fomento a la lectura, que debía estar encabezado por los titulares de los ministerios de Cultura y Educación; no hay políticas que fomenten la producción literaria, ni la difundan, a menos que sean funcionales al Gobierno. No hay una lucha activa contra la piratería y no se fortalecieron las bibliotecas.

Y, pese a un compromiso verbal del presidente Luis Arce, no se ayuda a que los autores y editores nacionales, no pertenecientes al Estado, tengan presencia en ferias internacionales.

Con esa deprimente evaluación, la Cámara Departamental del Libro de La Paz (Cdllp) recordó el décimo aniversario de la promulgación de la norma. El actual presidente de la misma, David Pérez Hidalgo, informó que se presentó un manifiesto dirigido a las autoridades con el análisis de la situación.

“Se está perdiendo tiempo valioso en cumplir las metas que se tenían con esta legislación. Muchos creen que el plan era simplemente reducir impuestos, y no. La meta era lograr que cada vez más bolivianos lean y dar a conocer lo que escriben nuestros autores”, aclaró Pérez.

En estos momentos la cámara también está trabajando en la nueva Feria Internacional del Libro de La Paz, que se inaugurará en tres meses. El presidente adelantó que en un par de semanas se presentará la imagen oficial del evento, en el cual está como país invitado el Reino Unido y la Alianza Francesa como institución.