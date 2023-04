“Por primera vez, expondré netamente esculturas en La Paz, en Sultana Café, que principalmente es un trabajo de recopilación de esta época y nuevos trabajos en escultura, que están plasmados en cerámica esmaltada o también conocida como cerámica escultórica. Mi exposición la titulé Legado, en el sentido de que creo que el afrontar nuevas experiencias dentro de mi vida, vas dejando un legado y eso no sólo es gráficamente como caricaturista, sino también como escultor”, manifestó a Página Siete Digital .

“Esta faceta que tiene Abecor es la de escultor también, persiguiendo esos sueños, ya hace tres años he expuesto en Manzana 1, y otros eventos en Santa Cruz. La gente que me sigue ahora quiero que me conozca como escultor, por eso lanzo esta propuesta”, aseveró.

Anticipó que presentará esculturas de diferentes tamaños, por ejemplo, la más grande mide 2,10 metros de alto y la más pequeña 25 centímetros.