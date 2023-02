En el mensaje, el dirigente folklórico indicó que el Carnaval es una actividad “estrictamente religiosa y devocional”. En ese sentido, agregó, no se aceptan distorsiones de las danzas y de los trajes de éstas, por mucho que sean causadas por figuras públicas, como lo son los mencionados bailarines.

En una entrevista con este medio, Quispaya aclaró ayer que se refería a que las normas “no se dejarán de lado para beneficiar a una personalidad”. “Me refería a que los Incas del Gran Poder pueden bailar, siempre y cuando cumplan con las normas existentes”, dijo.

Explicó que esa exigencia “no está sólo dirigida a ellos. “Me refería también a políticos, actores y cantantes que se suman a nuestra fiesta. Todos ellos lo harán como los demás: parte de un bloque y tras participar en ensayos”, agregó.

Normas variadas

No existe un reglamento universal para bailar en la entrada orureña. Cada una de las fraternidades tiene sus propios estatutos, los cuales pueden ser muy diferentes de los de otras.

Quispaya aclaró que estas normas son definidas por los propios integrantes. Además, los grupos pueden decidir si modifican sus estatutos o no.

Pese a eso hay coincidencias en las instrucciones. Una de las principales es la exigencia de que los integrantes participen en las actividades más importantes de la fraternidad o conjunto, especialmente en los ensayos previos a la entrada del 18 de febrero.

“Nosotros exigimos que los que quieran bailar tengan un compromiso serio con nosotros. Es un conjunto formado alrededor de la devoción por la Virgen del Socavón, por lo que esperamos que, al menos, cumplan tres años de baile”, explicó Sergio Gutiérrez, representante de la Diablada Ferroviaria.

Lo mismo indicó Javier Mendoza, de la Fraternidad Cultural La Diablada, más conocida como “La Frater” o los Pejes. “Para bailar se tiene que tener un compromiso serio. Hay que estar en las prácticas”, dijo.

Otro de los requisitos importantes, según los representantes, es el compromiso para conservar las características tradicionales de la danza. Esto incluye los trajes por utilizar.

Gutiérrez indicó que eso impide que personas con propuestas radicalmente distintas de las tradicionales sean aceptadas fácilmente. “Hay que reconocer que porque el Carnaval de Oruro es Patrimonio de la Humanidad, somos muy conservadores en ese aspecto”, admitió.

Es que una de las críticas hacia De la Cuenca y Ledezma es que éstos habrían alterado el traje de los Incas y que pretendían hacerlo con el de los Tobas durante la entrada. Ellos rechazaron estas afirmaciones.

Debido a la polémica, los dos bailarines, que en 2022 destacaron en el Gran Poder, anunciaron ayer que ya no participarán en las carnestolendas orureñas.

“La verdad, no, ya no quiero entrar, tengo la indumentaria, (pero) ya no quiero entrar. Me siento mal, no quiero entrar con ese sentimiento negativo, será en otra oportunidad”, dijo De la Cuenca, en Detrás de la Verdad.