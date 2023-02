Ayer en la mañana, de improviso, falleció el escritor paceño Adolfo Cárdenas, quien para colegas y lectores fue uno de los escritores que mejor supo retratar el alma y el habla de la ciudad de La Paz.

En cuanto la editorial 3.600, con la que trabajó desde hace más de 20 años, confirmó la noticia de su fallecimiento, las redes sociales se llenaron de condolencias de parte de sus amigos y lectores de su obra.

“Ha muerto Adolfo Cárdenas, un buen escritor y amigo. Conocí a Adolfo, en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, a fines de la década de los setenta. La literatura nos encontró buscándonos en los bares (para decirlo a la manera de Cortázar), cantinas de mala muerte que frecuentábamos junto a otros aprendices de poetas y narradores que buscábamos en la noche la piedra filosofal de la creación literaria”, escribió en Facebook Homero Carvalho. “Nuestro maestro chistosísimo dejó este plano terrenal, pero sus sabidurías y corazón inmenso siguen guiándonos”, manifestó la comediante Geraldine O’Brian.

“Hay noticias que uno no quiere creer que sean verdad. Murió Adolfo Cárdenas, uno de los grandes escritores de nuestra literatura. Muchas gracias por los consejos, por las lecturas, por la camaradería, por la fe”, indicó Rodrigo Urquiola. Fernando Barrientos, de El Cuervo, lamentó “la pérdida de un gran amigo y maestro”.

Su fallecimiento tomó por sorpresa a todos. Su viuda, Sonia Amusquivar, contó que desde hace unos meses estaba sometido a un tratamiento por herpes que requería medicamentos fuertes, que lo indisponían.

El sábado en la noche tuvo una recaída y en la madrugada sufrió una insuficiencia respiratoria. Falleció a eso de las 8:00. El velorio es en el salón Esperanza de la funeraria Santa María (avenida Busch, esquina monumento a Busch). Hoy a las 18:00 se realizará la misa de cuerpo presente en el mismo lugar y posteriormente sus restos serán cremados, según sus deseos.

Nació en la sede de Gobierno el 14 de diciembre de 1950. Realizó estudios superiores en The Patterson School of Fine Arts de New Jersey, en la carrera de Literatura de la Universidad Mayor de San Andrés y en la Universidad de Iowa en Estados Unidos. Era, además, técnico superior en Administración de Empresas y fue docente en la carrera de Literatura en la UMSA y en la Academia Nacional de Bellas Artes.

“Era una persona sumamente creativa. Siempre lo encontrabas trabajando y pensando en su obra, con la que nunca estaba contento”, recordó Amusquivar. “Fue un gran maestro, que formó a muchos autores”, agregó el editor y escritor Willy Camacho.

La narrativa era su pasión. Principalmente trabajó el cuento, publicó Fastos Marginales, Chojcho con audio de rock, El octavo sello, Doce monedas para el barquero y Tres biografías para el olvido.

En 2004 llega Periférica Blvd., su única novela y una obra reconocida dentro y fuera del país. En ella se concreta su estilo particular para reproducir el lenguaje de diversos sectores de La Paz, incluyendo los códigos del hampa y la jerga policial.

“Su obra es capital para las letras bolivianas. A través de sus cuentos, en los cuales se avizoraba la construcción de su estilo que después se consolidaría en su novela. El creó y realizó una transcripción de la oralidad paceña. Es algo que se intentó reproducir, pero no se logró”, explicó Camacho.

Denominado como “barroco andino”, su estilo es considerado tan importante para retratar a la ciudad de La Paz y sus habitantes como el de Jaime Saenz y Víctor Hugo Viscarra. “Adolfo no buscaba presentar un discurso o tratado social. Más bien cumplía con su deber de escritor al presentarnos una La Paz posible, pero una que era tan verosímil que se disimula con la verdadera”, agregó Camacho.

De hecho, la novela era la publicación bandera de la editorial 3.600 y su título más vendido, reveló el fundador Marcel Ramírez. En las listas de los best sellers de la Feria del Libro de La Paz siempre aparecía, incluso cuando a punto de cumplir 20 años. “Nos acompañó desde el inicio de esta aventura”, agregó.

“Es casi imposible separar a Adolfo Cárdenas de Periférica Blvd. Es lo que más piden del autor, aunque no es lo único”, consideró Carlos Ostermann, de la librería El Pasillo.

El libro incluso llegó al noveno arte. Cárdenas trabajó con los historietistas Álvaro Ruilova, Susana Villegas y Óscar Zalles para adaptar la obra en cómic.

Los trabajos de Cárdenas se encuentran disponibles en las librerías. Es sólo una parte de su trabajo. “Escribió mucho, dejando varios trabajos inéditos”, aseguró Amusquivar. “Nos duele pensar en 3.600 sin él”, lamentó Camacho.