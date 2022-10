Afra Kane sedujo a La Paz con piezas en italiano e inglés

La gran altitud no pudo frenar la poderosa voz de Afra Kane, quien interpretó una selección de piezas de soul, blues y jazz anoche en la Sociedad Dante Alighieri. El recital fue parte del programa de celebración de la XXII Semana de la Lengua Italiana en La Paz.

Acompañada sólo por su piano, la cantautora y pianista italiana enamoró a los asistentes con composiciones que hablan de amor, de las emociones que experimentan los seres humanos en todo momento y de experiencias de vida.

Antes de cada interpretación Kane compartió con los asistentes las historias detrás de cada una, las características de la composición y cómo su vida influyó en su creación.

“Es importante recordar que las emociones no son irracionales. Existe una inteligencia ligada a ellas y es parte importante de nuestra vida cotidiana” manifestó antes de interpretar el tema Blow My Mind.

Muchas de las piezas correspondían a su último disco, Hypersensitive, lanzado en marzo de este año y que puede descargarse de las plataformas de streaming. La artista llegó a La Paz con algunas copias de vinilo que compartió con varios de los asistentes al recital.

La presentación se llevó a cabo en la Sociedad Dante Alighieri (avenida 6 de Agosto, 2575 entre Pedro Salazar y Pinilla). La asistencia era gratuita.

Los espectadores ocuparon la totalidad del hall de la institución y de una sala paralela, mientras que Kane instaló su piano en el descansillo de las gradas.

La distribución, sumada al diálogo de Kane, en perfecto español a excepción de una que otra palabra, le dieron un ambiente íntimo. Esto hizo que los asistentes no tuvieran miedo al terminar, de acercarse a la artista italiana para sacarse fotos con ella y pedirle autógrafos.

“Hubo un tiempo que los problemas me hicieron pensar cambiar de carrera, pero recordé los sacrificios realizados y así nació Start Again, un tema para que ustedes no se dejen ganar por el desánimo”, anunció antes de tocar el tema, con el que se despidió de un maravillado público.