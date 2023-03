El guitarrista Al Di Meola, que llegará a La Paz el 12 de marzo, incluirá en su repertorio composiciones de los legendarios The Beatles y de Astor Piazzolla. La presentación forma parte de su gira Here come the sun (Aquí viene el sol), que es el nombre de un tema del cuarteto de Liverpool.

Es por eso que en el concierto interpretará piezas como la ya mencionada Come Together, Something o I Want You (She’s So Heavy), todas parte del disco Abbey Road. Entre medio ejecutará versiones de los tangos de Piazzolla y de sus propios discos.

Según informaron los organizadores del recital, la empresa Sala A1 Producciones, Di Meola llegará con su trío que realiza esta gira mundial desde principios de 2022 con muchas pausas a causa de las medidas sanitarias en distintos países a causa del covid. Este tour se postergó por la emergencia sanitaria, pues la grabación fue publicada a principios de 2020.

En esta presentación en La Paz el guitarrista estadounidense también incluirá temas de su anterior producción Opus y sus clásicos como Mediterranean Sundance o Río Ancho.

Para su estadía en el país, el guitarrista pidió un catering saludable. Para el camerino solicitó yogur griego descremado de bayas mixtas, sin azúcar; pollo fresco, cocido, asado y rebanado; pavo fresco refrigerado, en rodajas y queso suizo importado en rodajas. En una fuente con aceitunas y tomates cherry, junto a una hogaza de pan baguette fresco y nueces sin sal. También se apreciarán las delicias locales y los bocadillos.

Al Di Meola es un compositor prolífico ha grabado y participado en 20 álbumes, millones de copias vendidas en todo el mundo, elogiado por la crítica, tres álbumes de oro, como líder.

Fue parte del mítico grupo de jazz Return To Forever (con Chick Corea, Stanley Clarke y Lenny White). Grabó discos con los guitarristas John McLaughlin y Paco de Lucía, además de tener obras entre las más vendidas en la categoría de jazz mundial. Es considerado como un clásico de la música del siglo XX.

El concierto se realizará el domingo 12 a las 20:00 en el auditorio Illimani del Campo Ferial Chuquiago Marka (Bajo Següencoma). Las entradas ya están a la venta en el portal https://salaa1.com/ o en Cafe Typica Sopocachi (avenida 6 de Agosto, entre Pedro Salazar y Pinilla #2584). El precio de las mismas es de 700, 500 y 300 bolivianos en preventa.